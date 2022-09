JLT Mobile Computers ha ottenuto il riconoscimento come fornitore della “Miglior tecnologia della catena alimentare”

JLT Mobile Computers, leader nello sviluppo di soluzioni informatiche affidabili per gli ambienti di lavoro più esigenti, è stata riconosciuta come fornitore “Top Food Chain Technology” 2022 da Food Chain Digest, la rivista ufficiale di Food Shippers of America (FSA). Progettato per fungere da risorsa per gli spedizionieri di generi alimentari alla ricerca di nuove opportunità per sfruttare le tecnologie nella strategia e nell’esecuzione della catena di approvvigionamento, il programma di premi Top Food Chain Technology è speciale, in quanto le candidature sono convalidate dal settore. Solo le aziende con la reputazione e i casi d’uso più forti ottengono voti sufficienti dai professionisti della catena di approvvigionamento, dei trasporti e della logistica nell’industria alimentare per assicurarsi il posto più ambito nella lista.

“La tecnologia è diventata la spina dorsale della catena di approvvigionamento alimentare, dove disponibilità, alta efficienza, massima produttività e trasparenza sono tutto”, afferma Brian Everett, editore del gruppo e direttore editoriale di Food Chain Digest. “Il programma Top Food Chain Technology riconosce tecnologie e servizi straordinari di leader come JLT Mobile Computers, che aiutano gli spedizionieri di generi alimentari a raggiungere i loro obiettivi aziendali. JLT non solo fornisce l’hardware informatico di cui gli spedizionieri di generi alimentari hanno bisogno per mantenere le loro operazioni senza intoppi ogni minuto di ogni giorno, ma sfrutta anche decenni di esperienza specifica del settore per agire come partner di personalizzazione.”

“Siamo immensamente orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento dell’industria alimentare per il valore che la nostra tecnologia rugged e i servizi portano alla catena alimentare,” sostiene Per Holmberg, CEO di JLT Mobile Computers Group. “JLT vanta una lunga collaborazione lavorativa con aziende leader nel settore food & beverage. Progettati e personalizzati per i requisiti specifici delle funzionalità dell’industria alimentare, i nostri dispositivi rugged fanno davvero ciò che dovrebbero: permettono di effettuare le operazioni in maniera efficiente e aumentano la produttività nell’intera catena alimentare, dal campo al piatto, inclusi produzione, spedizione e conservazione.”

Le recenti innovazioni che hanno valso a JLT un posto nella lista “Miglior tecnologia della catena alimentare” di Food Chain Digest del 2022 includono il terminale JLT6012A™, una nuova versione Android apposita completamente rugged della popolare serie di terminali JLT6012™. Progettato da zero per un’altissima affidabilità, e fornito di certificazione Google Mobile Services (GMS), il nuovo JLT6012A™ si rivolge alla sempre più crescente richiesta di dispositivi Android nelle operazioni della catena di fornitura alimentare e altri settori industriali. Il terminale veicolare unisce l’hardware per computer rugged di tipo professionale con la semplicità, la familiarità e la facilità di utilizzo spesso data da Android.

A parte la tecnologia di spicco, ciò che ha assicurato a JLT il riconoscimento di fornitore di Miglior tecnologia della catena alimentare è il modello aziendale di fascia alta. L’Azienda tipicamente trascorre molto tempo a cercare di comprendere gli obiettivi specifici, quelle che possono essere le preoccupazioni, le sfide e le priorità dei clienti, prima di suggerire la miglior selezione di dispositivi e le necessarie personalizzazioni di sistema.

Un buon esempio di approccio personalizzato è il noto produttore di alimenti Fortune 500 degli Stati Uniti, che oggi impiega migliaia di dispositivi JLT personalizzati per mantenere efficienti e produttive la produzione e le operazioni di evasione. Oltre all’estrema affidabilità dei dispositivi JLT e l’assistenza per l’intero ciclo vitale delle unità, hanno trovato di immenso valore l’immagine personalizzata che JLT ha sviluppato appositamente per loro. JLT ha fornito un’immagine altamente performante che è bloccata, quindi lo schermo mostra solo gli elementi di cui ha bisogno la forza lavoro per eseguire lavori specifici. Ciò ha reso più efficiente l’utilizzo dei dispositivi, cosa che ha fatto risparmiare al cliente molto tempo e denaro, specialmente dal momento in cui impiegano una flotta molto ampia di computer rugged JLT. Questa immagine speciale personalizzata inoltre è stata progettata per prevenire, in maniera significativa, potenziali malware e virus che potrebbero inserirsi nel network, cosa che garantisce un uptime e aumenta la sicurezza.