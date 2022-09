Aeroporto di Palermo, aumentati i passeggeri

Sono stati quasi 800mila (795.132, mentre a luglio erano stati 802mila) i passeggeri che hanno volato dallo scalo aereo palermitano Falcone-Borsellino, ovvero +3,41% rispetto ad agosto 2019 (768.920). Lo riferisce la Gesap. Ad agosto ci sono stati 5.685 voli contro 5.588 dello stesso mese del 2019, un incremento dell’ 1,74%. Aumenta anche la media dei passeggeri per volo: da 138 a 140. Il dato di agosto porta a 4.783.314 il totale dei passeggeri in arrivo e in partenza dal Falcone Borsellino nel periodo gennaio – agosto, contro 4.727.379 del 2019, con una crescita dell’ 1,18%. Cresce del 3,39% anche il numero dei voli nei primi otto mesi dell’anno: 36.040 contro 34.858 del 2019. Il traffico internazionale ha inciso per il 33,77% su agosto e ha raggiunto il 27,78% nell’anno. “Prosegue il percorso di consolidamento della crescita del traffico passeggeri – dice Giovanni Scalia, Ceo di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, e membro del board di ACI Europe – grazie anche alle partnership che abbiamo sviluppato in questi anni con le compagnie aeree. Stiamo continuando a lavorare anche su nuove opportunità di collegamenti intercontinentali – conclude Scalia – che potranno dare una maggiore spinta al traffico dello scalo palermitano e all’economia del territorio, che dall’inizio dell’anno registra un numero sempre più alto di presenze turistiche”.