Samsung presenta propria vision per vita più smart e futuro sostenibile

Samsung ha integrato la piattaforma SmartThings su tutti i suoi prodotti, creando così un ecosistema inclusivo e un’esperienza multi-device senza pari. SmartThings consente ai consumatori di ottenere il massimo dai dispositivi Samsung e dai prodotti di altre aziende già in loro possesso. La piattaforma semplifica ed espande la connettività dei device, permettendo di personalizzare e di individuare nuove modalità di utilizzo per i prodotti.

“Con le innovazioni più recenti, Samsung può garantire esperienze di più ampio respiro, più connesse e più smart”, sottolinea Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe. “Proseguiamo nella nostra mission: proporre soluzioni rivoluzionarie al fine di sostenere lo stile di vita degli utenti, offrendo nuove modalità di intrattenimento, il tutto senza perdere mai di vista la salvaguardia del nostro pianeta”.

Con l’obiettivo di diventare il brand numero uno nell’efficienza energetica, Samsung ha combinato la connettività di SmartThings con le tecnologie che rendono i propri elettrodomestici più sostenibili. I consumatori possono comportarsi in maniera più “green” grazie a SmartThings Energy, un sistema di monitoraggio dell’andamento dei consumi in grado di restituire dati in tempo reale, allo scopo di favorire la riduzione della spesa energetica. Entro il 2023, tutti i prodotti Samsung saranno dotati di Wi-Fi e offriranno il servizio SmartThings Energy, permettendo ai consumatori di monitorare e ridurre i consumi in modo intuitivo. E non è tutto: Samsung garantirà un ulteriore 10%2 di risparmio energetico rispetto alla classe più alta3.

Applicando le soluzioni raccomandate da SmartThings Energy grazie a funzioni intuitive come la modalità AI Energy4, gli utenti potranno fare passi avanti nella riduzione dei consumi a casa, impostando gli elettrodomestici smart5 compatibili in modalità risparmio energetico. La lavatrice Bespoke Ai sfrutta la tecnologia Ecobubble, che si basa sull’intelligenza artificiale e trasforma il detersivo in bolle che vengono assorbite rapidamente dal bucato. Ciò garantisce lo stesso grado di pulizia con consumi energetici ridotti fino al 70%6. I consumatori possono inoltre ridurre i consumi grazie alla funzione AI Wash Cycle, che individua la quantità ottimale di acqua e detergente, consentendo di regolare i tempi di ammollo, risciacquo e centrifuga. Il motore Digital Inverter delle lavatrici e asciugatrici è garantito 20 anni, così come il compressore Digital Invertor dei frigoriferi, il periodo di garanzia più lungo mai offerto dall’azienda7: i consumatori potranno così avere la certezza di non dover sostituire8 il prodotto in tempi brevi.

Per un intrattenimento più sostenibile, Samsung ha introdotto il telecomando SolarCell, che si ricarica con la semplice esposizione alla luce o alle frequenze radio come quelle emesse da un router Wi-FI9, stimando che in 7 anni potrebbe evitare lo smaltimento di oltre 200 milioni di batterie. Quest’anno, l’azienda rende pubblica la licenza di questa tecnologia, permettendo anche ad altri player di rendere i loro prodotti più sostenibili.

Samsung contribuisce inoltre a salvaguardare l’ambiente riutilizzando le plastiche disperse nell’oceano. L’azienda riutilizza le reti da pesca di scarto provenienti dall’oceano per creare materiali per la produzione di prodotti tra cui Galaxy Z Flip4, Z Fold4 e Buds2 Pro. Per la fine del 2022, Samsung avrà evitato che oltre 50 tonnellate di plastica vengano disperse negli oceani. Samsung punta infine a creare case Net Zero in tutta Europa grazie a varie partnership. Insieme a Q CELLS, l’azienda sta sondando diverse modalità per sfruttare l’energia solare. Con SMA, il brand leader tra gli inverter residenziali nell’Unione Europea, l’azienda potrà connettere più pannelli solari a SmartThings Energy. Samsung collabora anche con aziende globali nel campo delle costruzioni, dell’automazione residenziale e stazioni di ricarica come Abb.

L’impegno di Samsung a favore di una vita sana è dimostrato dall’ampia gamma di dispositivi connessi appositamente studiati per il benessere. Dal controllo della qualità dell’aria a una cucina più sana fino addirittura alla cura degli animali domestici, SmartThings consente di occuparsi della salute di tutti i membri della famiglia. SmartThings Home Life centralizza tutti gli attuali servizi SmartThings, tra cui SmartThings Cooking, Clothing Care, Pet Care, Air Care e Energy, in unico hub accessibile dallo smartphone. Gli utenti possono così controllare i diversi elementi della propria vita domestica da qualsiasi luogo. Ma SmartThings non si limita agli elettrodomestici: è infatti accessibile anche dai dispositivi Galaxy, come quelli dell’ultimissima serie Galaxy Watch5.

Con l’innovativo sensore BioActive di Samsung, i dispositivi indossabili Galaxy consentono di monitorare diversi parametri corporei per dare una fotografia completa del proprio stato di salute, durante il lavoro o l’attività fisica. Gli utenti possono anche monitorare la loro qualità del sonno e ricevere suggerimenti ad hoc dai professionisti del sonno. E con SmartThings, gli utenti sono in grado di calibrare automaticamente le impostazioni dei loro dispositivi per un’esperienza personalizzata, in modo da creare l’ambiente più adatto per il riposo notturno, o per regolare le condizioni di visibilità dentro casa durante la giornata.

SmartThings vivacizza ogni giornata. Samsung offre possibilità di visione e di gioco per tutti, oltre a mettere a disposizione nuove modalità di intrattenimento. Gli utenti hanno un’ampia gamma di soluzioni di visione, tra cui TV microLed a parete, la gamma Neo Qled 8K e il proiettore portatile The Freestyle. Novità del 2022 e il televisore The Frame con Matte Display, che garantiscono una visione dei contenuti ottimale con minori riflessi, offrendo una qualità dell’immagine realistica in qualsiasi condizione di luminosità. Grazie al servizio Samsung TV Plus, gli utenti potranno guardare i propri contenuti preferiti dove desiderano, e navigare senza interruzioni tra uno schermo e l’altro.

Anche i gamer hanno un’ampia scelta. Odyssey Ark offre un’esperienza immersiva senza pari, grazie a una curvatura di 1000R che avvolge il giocatore per un’immersione totale nell’azione. Odyssey Neo G8 è una soluzione straordinaria per i gamer professionisti, mentre chi desidera utilizzare un unico display per lavorare e giocare può godersi la flessibilità garantita dagli Smart Monitor. Inoltre, l’ultimo arrivato Samsung Galaxy Z Fold4 offre uno schermo che raddoppia in dimensioni ma sta sempre in tasca: una scelta ottimale per chi vuole giocare on the go. Gli smartphone pieghevoli Samsung sono ormai mainstream, con più del doppio delle unità spedite in Europa rispetto allo scorso anno10. Da settembre, Samsung porterà le ultime innovazioni a un numero ancora maggiore di utenti, con il nuovo software presente in Z Fold4, Flip4 e Watch5 che sarà disponibile anche per le generazioni precedenti.

Poiché apertura e collaborazione sono elementi cruciali della filosofia Samsung, l’azienda ha collaborato con alcuni dei nomi più prestigiosi nel settore della tecnologia e dell’intrattenimento per offrire ai propri utenti un’esperienza unica. Nel 2022 Samsung ha lanciato Gaming Hub, una piattaforma all-in-one per scoprire e sperimentare giochi in cloud, compresi quelli su Xbox Game Pass NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik and Amazon Luna (solo nel mercato USA). Gaming Hub apre la possibilità di giocare anche a coloro che non possiedono una console di gioco, ampliando così la community dei gamer e rendendo questo hobby più accessibile che mai.

Samsung ha inoltre stretto una partnership con Philips Hue per offrire esperienze musicali coinvolgenti su smartphone e tablet Galaxy. Quando gli utenti ascoltano la musica su questi dispositivi, le loro luci Hue possono cambiare automaticamente colore o attenuarsi con la sincronizzazione musicale di SmartThings.

Film, giochi e musica: Samsung sa bene che l’intrattenimento è ancora più coinvolgente quando si evolve. È proprio ricercando novità accattivanti per l’intrattenimento che Samsung ha trovato un nuovo partner in TikTok, ad oggi il punto di riferimento per la community più dinamica di content creator. Samsung e TikTok lavoreranno insieme per scoprire i più interessanti creators e musicisti del momento e offriranno loro opportunità uniche.

Grazie all’integrazione dei dispositivi SmartThings, Samsung ha la missione di migliorare la connettività dei prodotti, ma non solo. L’azienda sta già abilitando nuove esperienze, una vita più sana, un migliore intrattenimento e stili di vita più sostenibili. Ma questo è solo l’inizio: insieme ai prodotti di altri 300 marchi e ai 230 milioni di utenti SmartThings registrati, le possibilità di una vita più intelligente sono davvero illimitate.

