Moove, MUFG e Suzuki: siglato l’accordo per promuovere l’inclusione finanziaria dei lavoratori della mobilità in tutta l’Africa

Moove, la prima fintech mondiale per la mobilità, oggi ha annunciato la firma di un protocollo d’intesa (MoU) con MUFG, uno dei principali gruppi finanziari internazionali, e con Suzuki, una delle case produttrici leader nei veicoli per le attività legate alla mobilità. Moove, che concede finanziamenti basati sul fatturato agli imprenditori della mobilità, con questo protocollo d’intesa punta a promuovere l’inclusione finanziaria e la creazione di posti di lavoro, oltre a opportunità di formazione professionale nel settore.

Siglato nel corso dell’ottava Conferenza internazionale di Tokyo per lo sviluppo dell’Africa (TICAD, Tokyo International Conference on African Development), l’accordo trilaterale è tra i primi a coinvolgere una fintech africana ed evidenzia come la tecnologia possa contribuire a un miglior sostentamento per milioni di persone nei mercati emergenti.