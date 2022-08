Approvazione da parte di Consob del documento di offerta relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie su azioni e warrant di Sourcesense S.p.A. promosse da Poste Italiane S.p.A. Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 12 settembre 2022 e terminerà il giorno 14 ottobre 2022 (estremi inclusi), salvo proroghe.

Con riferimento al documento di offerta (il “Documento di Offerta”) depositato in data 14 luglio 2022 presso Consob e relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie (le “Offerte”) per cassa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), promosse da Poste Italiane S.p.A. (l’“Offerente” o “Poste”), aventi ad oggetto, rispettivamente, tutte le azioni e i warrant emessi da Sourcesense S.p.A. (l’”Emittente” o “Sourcesense”) e quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (“EGM”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito ai comunicati relativi alla sospensione dei termini istruttori e al riavvio dei termini istruttori, diffusi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), rispettivamente, in data 22 luglio 2022 e 5 agosto 2022, in data odierna, Consob, con delibera n. 22432 del 25 agosto 2022, ha approvato, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF, il Documento di Offerta.

Periodo di adesione

Ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione, concordato con Consob,

avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 12 settembre 2022 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 14

ottobre 2022 (estremi inclusi), salvo proroghe. Il 14 ottobre 2022 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe in conformità alla legge applicabile, la data di chiusura del periodo di adesione alle Offerte e la data di pagamento delle Azioni e dei Warrant portati in adesione alle Offerte cadrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, pertanto il 21 ottobre 2022 (la “Data di Pagamento”).

Si precisa che l’Offerta sulle Azioni verrà riaperta per ulteriori 5 giorni di borsa aperta (e precisamente, salvo proroghe, per le sedute del 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2022), qualora, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi delle Offerte che sarà diffuso ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l’Offerente comunichi la rinuncia alla Condizione Soglia Azioni (così come definita nel Documento di Offerta) in seguito al mancato verificarsi della stessa e solo qualora le adesioni all’Offerta sulle Azioni siano inferiori al 90%, (la “Riapertura dei Termini”). La disciplina della Riapertura dei Termini non si estende anche all’Offerta sui Warrant, salvo applicazione su base volontaria

L’Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 4,20 per ogni azione portata in adesione all’Offerta sulle Azioni ed un corrispettivo pari a Euro 0,78 per ogni Warrant portato in adesione all’Offerta sui Warrant.

Il Documento di Offerta sarà depositato presso Consob e verrà messo a disposizione del pubblico per la

consultazione presso:

(i) la sede legale dell’Offerente in Roma, Viale Europa, n. 190;

(ii) la sede legale dell’Emittente in Roma, Via del Poggio Laurentino, n. 9;

(iii) la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A.,

in Milano, Via Turati, n. 9;

(iv) la sede legale degli intermediari incaricati EQUITA SIM S.p.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

S.p.A. e BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.

(v) sul sito internet dell’Offerente www.posteitaliane.it;

(vi) sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.sourcesense.com;

(vii) sul sito internet del global information agent delle Offerte, Morrow Sodali S.p.A., www.morrowsodalitransactions.com.

Poste renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione adottata ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti, diffusa in data 24 giugno 2022, pubblicata sul sito internet dell’Offerente all’indirizzo www.posteitaliane.it, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali delle Offerte.