Il Gruppo FS Italiane Official Sponsor del “Meeting di Rimini 2022”

L’Amministratore Delegato, Luigi Ferraris, partecipa all’incontro in programma il 23 agosto dal titolo “Il cambiamento possibile. Innovare per essere umani”.

Il Gruppo FS Italiane è Official Sponsor del “Meeting per l’amicizia fra i popoli”, in programma dal 20 al 25 agosto a Rimini. La partnership con il Meeting conferma l’importanza che il Gruppo FS attribuisce alle persone, fattore abilitante del Piano Industriale 2022-2031, che con il loro entusiasmo e la passione mettono a frutto la loro professionalità per contribuire a realizzare gli obiettivi che il Gruppo si è prefissato, a servizio del Paese.

L’innovazione, la sostenibilità e la mobilità sostenibile di persone e merci saranno al centro di talk e tavole rotonde che vedranno impegnati i vertici del Gruppo FS e che saranno organizzati anche presso la sala intitolata a Ferrovie dello Stato Italiane.

L’amministratore Delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, parteciperà all’incontro dal titolo “Il Cambiamento Possibile. Innovare per essere umani” (Sala Neri Generali), in programma martedì 23 alle ore 19. Al meeting sarà presente anche l’AD di Mercitalia, Gianpiero Strisciuglio, che interverrà al talk dal titolo “Mare Nostrum: il Mediterraneo, nuovo nodo di connessioni”, in programma lunedì 22 alle ore 17.

Durante la kermesse, il Gruppo sosterrà anche i seguenti incontri:

Domenica 21 agosto alle ore 17, Approvvigionamento e indipendenza energetica (Sala Ferrovie dello Stato B2)

Lunedì 22 agosto ore 17, Il PNRR: sviluppo e valorizzazione del territorio. Incontro con i presidenti di Regione (Auditorium D3 Intesa Sanpaolo)

Giovedì 24 agosto ore 19, Il futuro a due passi: i big data e noi (Sala Ferrovie dello Stato B2).

Con oltre 190 miliardi di investimenti nei prossimi 10 anni, il Gruppo FS intende giocare un ruolo chiave nel rilancio e nello sviluppo del nostro Paese inaugurando “Un Tempo Nuovo”, per cogliere le opportunità di un passaggio storico fondamentale in cui è determinante reagire alle oggettive difficoltà contingenti per guardare con fiducia al futuro, gettandone oggi solide basi.