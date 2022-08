Generali: Bemporad, con principi Esg rivoluzione copernicana

“In Generali abbiamo lanciato la trasformazione del business secondo principi Esg: è una rivoluzione copernicana Per una azienda”. Si tratta di una trasformazione “sia nei prodotti che negli investimenti: non è una cosa facile da fare ma e importante e molto rilevante”.

Così Simone Bemporad, (in foto) vice presidente di ‘The Human Safety Net’ e responsabile della Comunicazione e Affari Pubblici di Generali in un passaggio del sui intervento, in video collegamento, al convegno ‘Favorire la crescita e sostenere i più deboli’ al Meeting di Rimini. “Risolvere le disuguaglianze – ha osservato – è l’altra strada che abbiamo preso” in aggiunta alla svolta verso i principi Esg.

“Abbiamo selezionato due aree di interesse e di attività: una è quella della genitorialità dei bambini della fascia 0-6 anni e l’altra dell’imprenditorialità e del lavoro dei rifugiati. Abbiamo cercato di guardare queste due aree – ha aggiunto Bemporad – che hanno in comune il tema dell’opportunità, il dare a tutti l’opportunità di svilupparsi e non rimanere ai margini della società. In Generali – ha sottolineato ancora – abbiamo creato ‘The Human Safety Net’, che è attiva in 26 Paesi nel mondo dove lavoriamo con 60 organizzazioni partner. E’ una iniziativa avviata 5 anni fa: sul fronte della genitorialità 0-6 anni abbiamo raggiunto 180.000 persone e abbiamo contribuito alla nascita di 300 microaziende create da rifugiati”.

“ANSA”