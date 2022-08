Comunicazione settimanale in merito al piano di acquisto azioni proprie

Webuild S.p.A. (con Pietro Salini A.D, in foto) informa di aver acquistato, nella settimana dal 15 al 19 agosto 2022 compresi, n. 7.000 azioni ordinarie proprie (LEI: 549300UKR289DF4UXQ47) al prezzo medio di Euro 1,4394 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 10.076,003 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2022.

Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell’intermediario Intermonte S.p.A.

Di seguito il dettaglio degli acquisti effettuati su base giornaliera e in allegato, in forma dettagliata, le operazioni compiute nel suddetto periodo.

DATA N. AZIONI ACQUISTATE PREZZO MEDIO UNITARIO (Euro) CONTROVALORE (Euro) 19/08/2022



7.000 1,4394 10.076,003 TOTALE 7.000 1,4394 10.076,003

A seguito degli acquisti effettuati, Webuild S.p.A. detiene al 19 agosto 2022 n. 13.716.375 azioni ordinarie proprie, rappresentative dell’1,371% del capitale sociale ordinario.