euNetworks vanta progressi per la sostenibilità in Europa

L’azienda, che si è impegnata per le zero emissioni nette di carbonio entro il 2040, ha sviluppato l’innovativo strumento Network Construction Carbon per il calcolo e la gestione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) a livello progettuale. Premiata per il suo operato per la sostenibilità dalla Microsoft con il riconoscimento Azienda eccezionale dell’anno: progresso verso la sostenibilità euNetworks Group Limited (“euNetworks”), società di infrastrutture per la larghezza di banda dell’Europa occidentale, continua nel suo percorso orientato alla sostenibilità in Europa, sia sottoscrivendo impegni, sia con importanti progressi sostenibili verso questi obiettivi. euNetworks è entrata a far parte di The Climate Pledge nel mese di febbraio 2022, fissando obiettivi, con fondamenti scientifici, allineati a 1,5°C e negli ambiti 1, 2 e 3, e impegnandosi verso le zero emissioni nette di carbonio entro il 2040.