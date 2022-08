A Ferragosto il carrello della spesa sarà più ragionato

In vista del Ferragosto le famiglie si rivolgono ai prodotti in promozione e a ‘marchio insegna’. Anche a causa dell’inflazione, con il costante aumento dei prezzi, si punta sempre più a un ‘carrello ragionato’ e a una spesa intelligente.

Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta complessivamente una settantina di punti vendita, una cinquantina dei quali in Lombardia) evidenziando che negli sessanta giorni gli acquisti di merce in promozione sono aumentati del 20% e quelle con il marchio ‘Il Gigante’ del 13%. Riguardo le promozioni, si segnalano crescite imponenti di pasta (+15%), riso (+10%) e biscotti (+10%). Forte orientamento anche verso i prodotti con il marchio ‘Il Gigante’: particolarmente gettonati pasta (+40%), yogurt (+15%), capsule per il caffè (+11%) e in generale i corner della panetteria e pasticceria, con una costante propensione al made in Italy.

“Un ulteriore elemento rilevante, che conferma queste tendenze è il deciso spostamento delle abitudini dei clienti verso attività mirate al risparmio come iniziative ‘a tema’ in uno specifico giorno della settimana per l’acquisto di determinate tipologia di prodotto, ad esempio martedì il pesce e giovedì la carne. Si registra, infine una forte attenzione verso prodotti del nostro Paese, una discriminante decisiva per la scelta del consumatore, che soprattutto per frutta e verdura, guarda con favore a ciò che proviene del territorio. In questo, grazie al nostro modello di tracciabilità in ambito agroalimentare, certificato dalle Università di Milano e Torino, abbiamo riscontri di acquisto davvero interessanti”, afferma il Consigliere d’amministrazione Giorgio Panizza.