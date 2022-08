La Smile Hair Clinic è stata nominata “Clinica dell’anno per il trapianto di capelli”

In occasione della tredicesima cerimonia annuale del premio Quality of Magazine Klass, la Smile Hair Clinic si è aggiudicata due premi nelle categorie “Migliore clinica per il trapianto di capelli” e “Clinica tricologica dell’anno”. Il Dr. Gokay Bilgin e il Dr. Mehmet Erdogan hanno fondato la Smile Hair Clinic nel 2018 e da allora hanno seguito la sua crescita, che ha portato a premi e successi.

All’accettazione del premio, il Dr. Bilgin ha dichiarato: “Il nostro Paese occupa una posizione importante nella medicina a livello globale; i pazienti di tutto il mondo vengono a farsi curare in Turchia”.

I vincitori del premio, il Dr. Bilgin e il Dr. Erdogan, vantano molti anni di esperienza nelle tecniche di estrazione delle unità follicolari (FUE). Situata nel quartiere anatolico di Istanbul, Atagehir, la clinica conta uno staff specializzato di 100 persone. Le loro tecniche di trapianto di capelli assicurano un aspetto naturale e il processo prima e dopo l’intervento è ideato per aumentare il comfort dei pazienti e la loro trasformazione complessiva a lungo termine.

“CON VOI DALL’INIZIO ALLA FINE”

Oltre 10 mila pazienti si sono sottoposti a interventi di trapianto di capelli presso la Smile Hair Clinic. Ogni procedura viene eseguita sotto la supervisione di un chirurgo del trapianto di capelli. Smile Hair Clinic ha commentato: “Il follow-up medico di ogni nostro paziente dopo l’intervento è per noi della massima importanza. I nostri specialisti qualificati nell’assistenza ai pazienti forniranno controlli personalizzati e su misura durante il processo di recupero e saranno al vostro fianco dall’inizio alla fine”.

Il Dr. Erdogan ha spiegato: “I capelli, belli e dall’aspetto naturale, rappresentano uno dei risultati più importanti. Adottiamo innumerevoli misure per garantire il massimo livello di comfort del paziente durante e dopo l’intervento; monitoriamo costantemente la trasformazione totale del paziente a lungo termine. Desideriamo portare una nuova visione e trasformare il trapianto di capelli, grazie a un approccio olistico che abbraccia l’intero processo. Non si tratta semplicemente di una procedura medica, ma di una serie di esperienze che conducono a un nuovo capitolo della vita del paziente”.

Informazioni sulla Smile Hair Clinic:

Con un totale di quattro chirurghi attivi, la Smile Hair Clinic è stata fondata dal Dr. Gökay Bilgin e dal Dr. Mehmet Erdogan. Il Dr. Firdavs Ahmedov e il Dr. Mehmet Ziroglu sono gli altri membri di questo team esperto e altamente qualificato. I dottori Bilgin, Erdogan e Ahmedov sono anche membri associati della International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS).