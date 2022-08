Criptovaluta.it: il primo giornale Bitcoin e Cripto ad ottenere la spunta blu su Twitter!

Criptovaluta.it è diventato ufficialmente il primo sito italiano a tema Bitcoin e criptovalute ad ottenere la prestigiosa spunta blu del suo account Twitter entrando nella ristretta cerchia di elite di cui fanno parte solo 416 mila account in tutto il mondo.

Dopo il traguardo delle 9 milioni di visite sul sito raggiunte nel corso del 2021 arriva, adesso, anche il riconoscimento ufficiale del social network di San Francisco. Un riconoscimento che, per chi si occupa di editoria, ha un sapore davvero speciale in quanto Twitter, con i suoi oltre 300 milioni di utenti attivi, è il social più utilizzato per tutto ciò che riguarda le news.

L’attestazione ottenuta non fa altro che consolidare la posizione di leadership della rivista digitale di proprietà della Alessio Ippolito Srl, all’interno del settore Crypto. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare un pò di chiarezza sull’argomento.

Cos’è la spunta blu dell’account Twitter e come si ottiene?

Il badge blu di account verificato su Twitter permette agli utenti di sapere che un account di interesse pubblico è autentico. Per ottenere questo importante riconoscimento bisogna passare per un lungo e duro processo di verifica, che può durare mesi, da parte del famoso social network. Non a caso sono pochissimi gli account in Italia che hanno ottenuto l’agognato badge.

Secondo quanto diffuso dallo stesso Twitter, un account per ottenere questo riconoscimento deve essere autentico, di interesse pubblico e deve dimostrare di essere costantemente un punto di riferimento del proprio settore. Questo vuol dire, dimostrare la propria autorevolezza non solo all’interno dell’ecosistema del social network ma, anche, al di fuori. Insomma, bisogna essere talmente autorevoli che gli altri devono parlare di noi quando hanno a che fare con gli argomenti di cui ci occupiamo.

Un processo che non si costruisce dall’oggi al domani ma solo con un lungo e faticoso percorso basato sulla serietà, sul rispetto per il lettore e sullo studio costante della materia di riferimento.

Lo staff di Criptovaluta.it, capitanato dall’analista Gianluca Grossi, è riuscito nell’impresa proprio grazie ad una copertura delle news puntuale e costante che gli ha permesso di diventare, in breve tempo, il punto di riferimento assoluto in Italia per tutto quello che riguarda il mondo dei Bitcoin e delle criptovalute. Non a caso le notizie e gli approfondimenti sono seguiti con attenzione non solo dagli appassionati del settore ma, anche, dai trader professionisti, dai giornalisti e dagli addetti ai lavori.

Criptovaluta.it: i numeri di una crescita inarrestabile

Come abbiamo detto la notizia della verifica ufficiale dell’account Twitter è solo l’ennesimo risultato d’eccellenza che lo staff di Criptovaluta.it è riuscito a portare a casa. La crescita del sito, grazie ad un lavoro senza precedenti portato avanti dall’editore Alessio Ippolito srl, dal capo redazione Gianluca Grossi e da tutto lo staff, ha permesso a criptovaluta.it di diventare il punto di riferimento indiscusso in Italia per tutto ciò che riguarda notizie e approfondimenti sulle tematiche cripto.

D’altronde i numeri relativi al 2021 parlano chiaro: oltre 9 milioni di visite sul sito, con oltre 2,8 milioni di utenti unici (di cui 1,6 solo da ricerche organiche effettuate su Google e sugli altri motori di ricerca). Tutto questo si traduce con una crescita, sul 2020 di oltre il 2100%.