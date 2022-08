Vendite al dettaglio, Assoutenti: italiani tagliano la spesa per il cibo, è emergenza

Subito riduzione Iva su beni alimentari

I dati Istat sulle vendite al dettaglio sono allarmanti e dimostrano come sia in atto in Italia una vera e propria emergenza prezzi e consumi. Lo afferma Assoutenti, commentando i numeri sul commercio.

“Gli italiani sono in grave difficoltà economica e le famiglie riducono anche la spesa per il cibo – spiega il presidente Furio Truzzi – Rispetto al mese precedente il volume delle vendite alimentari è calato del -0,8%, mentre su base annua si registra un tracollo del –4,4%. Questo significa che i cittadini, per far fronte al rincaro dei prezzi e al caro-bollette, sono costretti a mangiare di meno e tagliare i consumi alimentari”.

“Una situazione vergognosa per un paese civile, contro la quale è necessario intervenire abbattendo subito l’Iva sugli alimentari, in modo da calmierare i prezzi e permettere alle famiglie di mettere il cibo in tavola senza dissanguarsi” – conclude Truzzi.