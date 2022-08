Tim: il consiglio di amministrazione approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2022

Risultati organici:



Ricavi da servizi a livello di gruppo sostanzialmente stabili a € 7,0 MLD nel semestre



Ebitda organico di gruppo pari a € 3,0 MLD nel semestre, nel secondo trimestre migliora il trend



Forte accelerazione di Tim Brasil su ricavi da servizi (+15,2% YoY) ed Ebitda (+11,8% YoY)



Rivista al rialzo la Guidance Ebitda 2022



Incassati € 2 MLD del finanziamento garantito da SACE



Raggiunto il 70% del target di contenimento dei costi per l’intero 2022Confermata la strategia ‘Value vs. Volume’ sia nel fisso sia nel mobile in Italia, churn in miglioramento in entrambi i mercatiIndebitamento Finanziario Netto After Lease pari a € 19,3 miliardi dopo il pagamento degli asset mobili di Oi e di parte dello spettro in Brasile