TheFork, bilancio di mezza estate: ondata di caldo ma boom di prenotazioni al ristorante, luglio da record

+40% di prenotazioni a giugno-luglio 2022 rispetto al 2021, in crescita anche il numero di turisti. Nonostante il caldo si preferiscono i tavoli all’aperto e ci si rinfresca con piatti estivi

TheFork, leader per la prenotazione online dei ristoranti, annuncia oggi i risultati di un’analisi dell’andamento dei ristoranti sulla piattaforma nel periodo giugno-luglio 2022. L’ondata di caldo delle ultime settimane non ha disincentivato l’uscita al ristorante: i primi due mesi di quest’estate cocente segnano infatti il record storico di prenotazioni su TheFork, +40% rispetto al 2021 e +25% rispetto al 2019. Questi numeri battono il primato detenuto da agosto 2021, il che fa ben sperare sui risultati del prossimo mese e su una ripresa per il settore sempre più solida.

Trend positivo in tutto il Belpaese

Ottima la stagione per il Sud che solo a luglio 2022 segna un +50% di prenotazioni rispetto al mese precedente e un +65% rispetto a luglio 2019. Degno di nota l’andamento di Napoli e Salerno: entrambe le province hanno raggiunto livelli di prenotazioni record per il loro storico, in particolare a luglio 2022 la provincia di Napoli ha segnato un +82% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e quella di Salerno un +80%. Le regioni più prenotate sono comunque ben distribuite sul territorio nazionale: Lombardia, Lazio, Toscana, Campania e Sicilia, quest’ultima entrata nella top 5 al posto del Piemonte appena arrivata la bella stagione. Analoga distribuzione per le province più prenotate: Roma, Milano, Firenze, Napoli e Torino.

Questi primi due mesi estivi hanno poi segnato un ulteriore primato per TheFork ossia il numero di nuovi utenti che raggiunge livelli record salendo di oltre il 55%rispetto a luglio 2021. Anche la percentuale di turisti continua a crescere: il 15% delle prenotazioni registrate negli ultimi due mesi provengono da utenti internazionali (in crescita stabile rispetto al 2019 e al 2021 con 6 punti percentuali in più rispetto a entrambi gli anni). Principalmente in Italia stiamo accogliendo utenti inglesi (17%), francesi (15%) e tedeschi (11%), che prenotano soprattutto nelle province di Roma (15%), Firenze (13%), Milano (9%), Napoli (7%), Venezia (6%) e Palermo (3%). Per quanto riguarda invece il turismo nazionale, le città dalle quali gli utenti locali si spostano di più sono Milano, Roma e Firenze che sono però anche le stesse a segnare il più alto numero di prenotazioni provenienti da turisti nazionali insieme a Napoli.

Le abitudini di mezza estate

Nonostante le temperature, i tavoli all’aperto rimangono la prima scelta, mentre per quanto riguarda il piatto che maggiormente si ordina al ristorante per combattere il caldo troviamo al primo posto la classica insalata (14%) seguita dall’insalata di pasta (13%), terzo posto per prosciutto e melone (11%) e infineinsalata caprese (10%). C’è poi un irriducibile 7% che predilige comunque piatti caldi ma estivi (come ad esempio un primo di pesce o una frittura di mare).

La sera resta il momento preferito per andare al ristorante, con l’82% degli utenti che ha infatti prenotato per cena mentre il 18% per pranzo. Anche il weekend si conferma essere favorito rispetto ai giorni infrasettimanali: il 25% degli utenti è andato al ristorante di sabato e il 16% di domenica. Le prenotazioni sono effettuate abbastanza sotto data, in media con 4 ore di anticipo. Le tipologie di cucina più scelte vedono al primo posto quella mediterranea (14%), al secondo posto la cucina italiana (13%) e al terzo posto la cucina di pesce (12%); escono dalla top 3 le pizzerie che con un 11% rappresentano la quarta cucina preferita. Passando allo scontrino, il 30% degli utenti ha speso meno di 25€ e il 68% ha speso tra i 25€ e i 50€. Per quanto riguarda i pagamenti, tra giugno e luglio 2022, sono aumentate quasi del 15% le transazioni effettuate con TheFork PAY, il metodo di pagamento in-app di TheFork. Nei due mesi di mezza estate ben una su quattro prenotazioni (25%) è avvenuta presso ristoranti INSIDER, le eccellenze gastronomiche premiate dalle migliori guide e dagli utenti di TheFork.

Ecco i 10 ristoranti che hanno performato meglio nel periodo giugno-luglio: