Prestito Pluriennale diretto: quali sono i vantaggi del finanziamento Inps ex Inpdap

La pianificazione di un’attenta valutazione delle proposte di finanziamento è imprescindibile per arrivare all’attivazione del prestito più conveniente. Serve tempo, ma sono ore ripagate da un piano di ammortamento competitivo. E per quanto riguarda il Prestito Pluriennale Inpdap Inps, quali sono i vantaggi e le condizioni di rimborso? Come richiedere maggiori informazioni?

Cos’è, cosa offre e quali requisiti impone il Prestito pluriennale diretto Inps Gestione ex Inpdap?

– È una proposta gestita da parte dell’Inps che consente di affrontare con serenità tantissime situazioni che riguardano esigenze personali e familiari. Grazie a questo finanziamento è possibile, ad esempio, acquistare un’auto, ristrutturare casa, sostenere le spese relative a nascita figli, matrimonio, trasloco, protesi dentarie, eccetera. Ha una durata corrispondente a cinque o dieci anni, l’intervallo temporale è determinato dalla finalità. L’Istituto prevede un requisito essenziale per accedere al credito.

Verranno infatti prese in esame esclusivamente le domande inoltrate da parte di dipendenti pubblici e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il piano di rimborso è pari a 60 o 120 rate mensili.

L’altro punto nodale del Prestito Pluriennale diretto Inps Gestione ex Inpdap coincide con il tasso di interesse, ma prima di questo aspetto il richiedente deve valutare l’entità della rata mensile. Il suo valore non dovrà eccedere un quinto di stipendio o pensione.

Per tornare al tasso, il TAN corrisponde al 3,5%, ma non è la sola questione determinante. È praticata un’aliquota attinente alle spese amministrative pari allo 0,50%, nonché un premio che interessa i rischi relativi all’operazione. Maggiori dettagli sono riportati nelle tabelle prestiti Inpdap aggiornate.

Come richiedere maggiori informazioni: servizi online Inps e Inpdapprestiti.it

E le procedure per l’invio della richiesta?

Va utilizzato il portale ufficiale Inps, inps.it, dov’è presente per altro un manuale circa le operazioni da eseguire. I lavoratori in servizio inviano la richiesta ricorrendo all’amministrazione di riferimento.