TXT, perfezionato l’acquisto del 78,56% di Ennova S.p.A

TXT e-Solutions S.p.A. (“TXT”), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che, a seguito dell’avveramento delle di tutte le condizioni previste dal contratto e in linea con le tempistiche precedentemente comunicate, è stata perfezionata l’acquisizione del 78,56% del capitale della società Ennova Spa (“Ennova”). Il corrispettivo per l’acquisto del 78,56% di Ennova, rappresentativo del totale delle quote partecipative detenute dei soci non operativi, convenuto tra le parti in Euro 8,9 milioni, è stato pagato per cassa al closing. Il contratto di acquisto del 78,56% non prevede aggiustamento prezzo. TXT consoliderà i risultati di Ennova al perfezionamento della struttura di Governance della neoacquisita previsto entro il termine del terzo trimestre dell’anno in corso. Ennova viene fondata nel 2010 come startup dell’Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino da Fiorenzo Codognotto, imprenditore innovativo dalle spiccate doti professionali e umane che con la sua grande tenacia e passione ha guidato Ennova nel suo straordinario percorso di crescita, dalla fondazione fino a marzo 2020, data in cui l’imprenditore è stato colpito da un infarto che ne ha inesorabilmente interrotto lo straordinario percorso di crescita imprenditoriale. La storia di successo di Ennova è evidente anche dall’andamento storico delle performance della società; dopo la fondazione nel 2010, i ricavi sono cresciuti ad Euro 18 milioni nel 2015 e ad Euro 40 milioni nel 2017, fino agli Euro 58 milioni registrati nel 2020. Successivamente alla scomparsa dell’imprenditore, la gestione strategica e operativa di Ennova è stata presa in carico dalla squadra manageriale di Ennova che nei primi due anni di operato ha dimostrato abilità e successo nel perseguire gli ambiziosi target di crescita della società nel mondo digitale, in continuità con la strategia ed i valori ereditati dal fondatore Fiorenzo Codognotto. Nel corso del 2021 Ennova ha riportato ricavi per oltre Euro 60 milioni ed EBITDA Adjusted pari a Euro 5,3 milioni, con forecast per il 2022 in miglioramento. “Con l’atto siglato in data odierna si conclude uno dei capitoli più memorabili della storia di successo di Fiorenzo” commenta Laura Trentin, vedova dell’imprenditore Fiorenzo Codognotto e Presidente uscente di Ennova, “dopo oltre dieci anni di continuo supporto e sostegno alla carriera imprenditoriale di Fiorenzo in Ennova, il trasferimento della partecipazione a TXT rappresenta un passo importante per la nuova storia di crescita di Ennova che vede in TXT il partner ideale per perseguire, insieme al management di Ennova, gli ambizioni progetti di crescita in continuità con i valori e lo spirito del suo fondatore.” “Ennova permette al Gruppo TXT di crescere in modo rapido, con impatto positivo e significativo sui volumi di ricavi e sulla marginalità di Gruppo” commenta il CEO di TXT Daniele Misani (nella foto). “Il team di Ennova aggiunge al Gruppo TXT risorse, competenze e piattaforme digitali, clienti di elevata rilevanza e accesso diretto a nuovi segmenti di mercato, accelerando il piano di diversificazione in atto. Diamo il benvenuto al team di management di Ennova, una squadra esperta e di successo che siamo certi contribuirà a rafforzare il posizionamento del Gruppo TXT nel mercato in forte crescita dell’innovazione digitale”.