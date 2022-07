Napoli, lunedì sarà tempo di “Amanapoli”

Presentato e patrocinato dal Comune di Napoli, nella splendida e antichissima cornice del cortile del Castello Maschio Angioino, si terrà l’evento Amanapoli. L’appuntamento è previsto per lunedì 1 agosto, alle ore 20:30.

Lo spettacolo, giunto alla terza edizione, deve il suo titolo al fortunato album di Gianfranco Caliendo e Flora Contento, pubblicato con grande successo di pubblico e critica nel 2016, ed è organizzato dalla famosa Radio Amore di Antonio Romano e l’etichetta discografica Officine della Musica.

14 fantastici artisti canteranno le più belle melodie che hanno reso celebre Napoli in tutto il mondo, accompagnati dalla piccola orchestra Napoli Classic In Tour. Tra i nomi: Gianfranco Caliendo, ex leader de Il Giardino dei Semplici; Antonello Rondi (nella foto a destra, i due artisti in scena); Gianni Lamagna (cantante della Nuova Compagnia di Canto Popolare); Massimo Masiello.

Per info e prenotazioni: 081/7679308 oppure WhatsApp 3450323159.