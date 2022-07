Intesa Sanpaolo Sostiene Il Progetto “Circolo Virtuoso”

Si chiama “Circolo Virtuoso” il nuovo progetto della Cooperativa Sociale Borgorete sostenuto da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) attraverso il Programma Formula in collaborazione con Fondazione CESVI. L’obiettivo è quello di potenziare il tessuto sociale di Collestrada, coinvolgendo il paese e le Comunità educative della cooperativa Borgorete, per portare beneficio energetico, sociale, ricreativo ed occupazionale a tutta la collettività.

Il progetto intende potenziare il tessuto sociale di Collestrada, ridando vita agli spazi del ‘Postiglione’ in un’ottica comunitaria e promuovendo occasioni di incontro e reti di collaborazione e di interazione per la cittadinanza locale. Inoltre vuole promuovere l’inclusione sociale dei ragazzi e delle ragazze preadolescenti, adolescenti e neomaggiorenni, delle due Comunità educative, chepotranno cosìconoscere e socializzarecon le famiglie, gli anziani e i coetanei del vicinato, le associazioni, le realtà commerciali e artigianali del territorio, per maturare abilità e competenze, crescere sul piano affettivo e relazionale.

In quest’ottica, il progetto vuole rigenerare il complesso immobiliare del Postiglione affinché diventi un centro aggregativo e comunitario, i cui spazi possano ospitare: impianti solari fotovoltaici per avviare una comunità energetica con il vicinato, sfruttando le superfici dei tetti del complesso immobiliare; campi da gioco per le varie età (un campo polivalente per volley, basket e calcetto, ed un campo per le bocce); una piazzetta da 360 metri quadri, una dependance da 140 metri quadri, una cucina all’esterno e un piccolo parco da 800 metri quadri per eventi, relax, feste, incontri, cene, iniziative culturali e musicali e molto di più; ed anche un orto a cassoni per l’incontro intergenerazionale tra ragazzi, adulti ed anziani e per l’apprendimento del ciclo e delle tecniche orticole per la piccola coltivazione domestica.

Grazie al progetto, si potranno inoltre realizzare progetti individuali di inserimento nelle attività lavorative e commerciali, intorno a Collestrada, e in attività di socializzazione della comunità per i ragazzi delle Comunità educative. È prevista anche la realizzazione di un ricco calendario di eventi culturali e/o ricreativi aperti alla cittadinanza all’interno negli spazi del Postiglione.

“Circolo virtuoso” vedrà coinvolti ragazze/i dagli 11 ai 17 anni ospiti della Comunità educativa “Il Postiglione”, i ragazzi neomaggiorenni della Comunità “Progetti ponte” in cammino verso l’autonomia abitativa, lavorativa e di vita, ed i cittadini, le famiglie e le imprese che parteciperanno alla costituenda comunità energetica. Beneficeranno inoltre del progetto anche le tante persone di tutte le età, specialmente di Collestrada e delle associazioni del luogo, ma non solo, che fruiranno dei campi da gioco e da bocce, degli spazi aperti e chiusi del Postiglione per eventi, feste, incontri e relax.

“Siamo molto contenti che il nostro progetto sia sostenuto dal ‘Programma Formula’ perché crediamo molto nelle ricadute comunitarie che il ‘Circolo Virtuoso’ può portare sottoforma di beneficio energetico, sociale, ricreativo ed occupazionale a tutta la collettività. Apprezziamo la disintermediazione del processo di finanziamento, la piattaforma realizza proprio questo: mette in contatto direttamente i beneficiari (progettisti) e finanziatori. Partiamo dal progetto che, crediamo sia ben strutturato e funzionale, ma soprattutto va a soddisfare un bisogno. Allo stesso tempo l’obiettivo è arrivare alla capacità di aggregare e coinvolgere la community sviluppando una strategia che consenta alla nostra organizzazione di allargare il proprio bacino di sostenitori, andando al di là della propria community e coinvolgendo il network allargato di conoscenze legate ai suoi donatori”, ha dichiarato Stefano Santaniello, parte del Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa Sociale BorgoRete.

Una nobile causa che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sposare ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Fundingper promuovere in tutto il territorio italiano iniziative dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’obiettivo, nello specifico, è raccogliere 100mila euro entro la fine di settembre.

“L’attenzione verso le istanze e i bisogni dei territori rappresenta uno dei valori insiti nel DNA della nostra Banca, che da sempre garantisce un importante contributo alla crescita culturale e inclusiva delle comunità in cui opera, portando avanti il proprio impegno di Impact Bank. – Ha dichiarato Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – Per questo siamo sempre molto orgogliosi di sostenere, attraverso la nostra piattaforma di crowdfunding e grazie al dialogo con le realtà no profit, iniziative come questa, che valorizzano l’ambiente e favoriscono il dialogo educativo e la socializzazione giovanile.”

