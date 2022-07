Giglio.com entra nel mondo delle criptovalute

GIGLIO.COM presenta il Token Giglio, lo strumento innovativo che esplora i mondi virtuali e parla alle nuove generazioni di clienti L’utility token GIGLIO, asset crittografico basato sulla tecnologia blockchain, rappresenta l’ultimo strumento innovativo messo a punto dalla Società per rivolgersi a una nuova generazione di clienti, la cosiddetta Gen Z. Cambiano gli interessi, le interazioni, il modo di vivere le esperienze digitali, sempre più orizzonti non solo di socializzazione, ma luoghi di sperimentazione, apprendimento, consumo di beni virtuali, e il Token Giglio si inserisce nel metaverso, integrandosi sia a livello di rete distribuita blockchain che direttamente sulla piattaforma GIGLIO.COM, tramite la quale verrà erogato e sarà utilizzabile dai clienti per accedere a vantaggi esclusivi. Come illustrato nel Whitepaper, presente sul sito della società, l’unico requisito per ricevere i Token Giglio – che saranno rilasciati durante le prossime promozioni come descritto nel Whitepaper – sarà la registrazione di un account su GIGLIO.COM che includerà all’interno del suo ecosistema un wallet compatibile con Liquid, la rete sviluppata da Blockstream come sidechain di Bitcoin, in grado di garantire un livello di sicurezza e affidabilità massimo per una rete consortile, assicurando costi di transazione minimi e tempi di conferma rapidi. Il Token permetterà ai clienti di godere di una serie di vantaggi sia nel mondo reale che in quello virtuale, attraverso promozioni riservate e vendite dedicate o l’accesso privato a gallery digitali e sezioni di realtà aumentata. L’ulteriore passo nel percorso di sviluppo dei servizi offerti da GIGLIO.COM in un territorio perlopiù inesplorato per la maggior parte dei player attivi nel fashion, pone ancora una volta la Società, che vanta già uno stack tecnologico internamente proprietario, in una posizione di leadership nell’innovazione digitale e ne afferma lo spirito pionieristico che la contraddistingue. “L’ingresso nel metaverso, attraverso la creazione di una nostra criptovaluta, è solo l’ultima delle innovazioni di un’azienda dall’anima profondamente tecnologica, che continua ad investire nel futuro, guardando alle nuove generazioni e cogliendo tutte le opportunità per migliorare l’esperienza di shopping della nostra community, ricompensare i clienti più affezionati e ingaggiare e fidelizzare i clienti di domani.” ha commentato Giuseppe Giglio, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di GIGLIO.COM.