Accordo su una potenziale collaborazione commerciale tra EEMS Italia S.p.A. e TENKA Solar GMBH

EEMS Italia S.p.A. (“EEMS Italia” o la “Società”), società italiana attiva quale grossista nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., rende noto di aver sottoscritto, in coerenza con le progettualità di sviluppo della Società anche nel campo della Green Economy, un accordo per una potenziale collaborazione commerciale (l’“Accordo”) con TENKA Solar GMBH (“TENKA”), società con sede a Monaco, Germania, leader nella produzione di pannelli solari ad alta tecnologia e nel servizio ai clienti. Il programma di cooperazione potrebbe includere una collaborazione commerciale, diretta o indiretta, riguardante lo sviluppo, il finanziamento e la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla produzione di impianti fotovoltaici – sia su tetto che a terra – in Italia e all’estero (per la quale EEMS Italia e TENKA hanno sottoscritto l’Accordo di carattere non binding) e uno studio di fattibilità per la progettazione e/o la realizzazione di sistemi innovativi di produzione di idrogeno verde, così come di impianti di produzione di pannelli fotovoltaici. “La possibile collaborazione commerciale con TENKA – dichiara l’Amministratore Delegato, Ing. Giuseppe De Giovanni (nella foto) – ha una valenza strategica per una solida pianificazione ed esecuzione dei futuri programmi di EEMS Italia focalizzati alla transizione energetica”