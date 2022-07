We.Do, cresce l’Ebitda

We.Do, holding padovana che controlla otto aziende attive nei settori della casa, dell’ufficio e dell’healthcare, ha comunicato di aver chiuso il bilancio consolidato 2021 con un valore della produzione di 164,4 milioni di euro in crescita del 34% rispetto al 2020. Tutte le società si sono rafforzate nei rispettivi settori di attività portando il gruppo ad un utile consolidato superiore ai 4 milioni di euro con un Ebitda che si attesta ai 13,2 milioni di euro (+177% rispetto al periodo precedente).

A marzo 2021 We.Do ha perfezionato l’acquisizione dello storico brand Busnelli, marchio brianzolo di design italiano. A fine 2021 ha chiuso anche l’operazione per l’acquisizione dell’85% delle quote di Rotaliana, azienda trentina specializzata nel settore dell’illuminazione per gli interni.