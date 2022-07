eVISO, nasce “Nestore Price”

eVISO S.p.A. (nella foto, l’a. d. Gianfranco Sorasio) società digitale quotata all’EGM (EVS.MI) con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di materie prime, si evolve con NESTORE PRICE, il motore digitale in grado di analizzare i prezzi dell’energia elettrica proposti dai principali operatori. La nuova funzionalità completa le attività del motore di intelligenza artificiale proprietaria chiamato NESTORE, sviluppato internamente da eVISO in periodo pre-IPO, che raccoglie in tempo reale, sulle 7 zone italiane, per i mercati elettrici day-ahead ed infra-giornalieri regolati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), i dati delle offerte di acquisto e vendita di elettricità presentati da ogni singolo operatore del mercato. Utilizzando NESTORE, gli operatori di eVISO così come gli algoritmi di intelligenza artificiale, possono ricostruire i costi di acquisto, le strategie di trading ed i margini (perdita e guadagno) di ogni singolo operatore del mercato elettrico italiano che sia attivo sul GME. Basandosi sui dati raccolti per legge dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che raccoglie i prezzi dei fornitori italiani di energia elettrica, la piattaforma di intelligenza artificiale di eVISO, NESTORE PRICE, organizza e rende facilmente visualizzabile ai suoi commerciali e tecnici le offerte praticate al mercato dagli altri operatori del settore. In pratica NESTORE PRICE è in grado di organizzare e visualizzare specifiche molto sofisticate relative al pricing applicato dagli operatori, come per esempio: le soglie di consumo, l’opzione di prezzo fisso o variabile, le condizioni di pagamento, i coefficienti utilizzati e il timing delle offerte, per citare le principali. Se le funzionalità esistenti di NESTORE ricostruiscono quindi i costi di approvvigionamento spot di ogni singolo operatore elettrico attivo sul GME, la nuova funzionalità PRICE chiude il cerchio raccogliendo e organizzando i prezzi applicati dagli operatori ai propri clienti. Questa nuova operatività della piattaforma permette ad eVISO di reagire con velocità alle numerose modifiche dei prezzi applicati al mercato e di ricostruire le strategie di posizionamento competitivo degli attori della filiera elettrica. Da un punto di vista numerico la piattaforma ha analizzato oltre 57.000 proposte commerciali che corrispondono a oltre 3.000.000 dettagli inseriti nel nostro datalake. Successivamente è stata realizzata una seconda scrematura da cui sono emersi 1.900 proposte univoche che consentono a eVISO di comparare il proprio piano tariffario con oltre 150 competitor. In questo modo i decision maker di eVISO hanno uno strumento in più per controllare rapidamente le strategie di prezzo della concorrenza nei minimi dettagli. Denny Terreno, Data Scientist & Software Developer di eVISO, ha commentato “Riteniamo che NESTORE PRICE abbia potenzialità enormi perché potrà essere utilizzata in futuro in qualsiasi processo o algoritmo automatizzato, consentendo ad eVISO di rafforzare la propria offerta e confermandone la leadership nell’approccio data driven nel mercato delle commodities”.