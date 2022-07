Microsoft e AfDB hanno individuato 500 ambasciatori digitali per creare occupazione giovanile in Africa

La Banca africana di sviluppo (AfDB), insieme al partner tecnico Microsoft, nella foto l’a. d. Satya Nadella, ha selezionato 500 “ambasciatori digitali”, il 45% dei quali donne, nell’ambito del programma Coding for Employment, centrale nella strategia dell’AfDB per creare occupazione giovanile nel continente africano. Secondo quanto precisato dall’AfDB in un comunicato, gli ambasciatori digitali selezionati seguiranno ora un corso di tre mesi di formazione in competenze digitali, quali lo sviluppo di software, così come in competenze trasversali, come la risoluzione dei problemi, la gestione dei progetti e la comunicazione.

Al termine della formazione riceveranno quindi dalla Banca e da Microsoft gli strumenti utili ad avviare un modello di formazione peer-to-peer nelle loro comunità, per fornire competenze digitali a un numero maggiore di giovani africani, in particolare nelle comunità rurali con connettività internet limitata.Nella nota si precisa che i 500 ambasciatori sono stati selezionati tra le oltre 21.000 candidature arrivate da tutta l’Africa e che per questa prima edizione le persone scelte arrivano da quattro Paesi in cui è operativo il programma Coding for Employment: Costa d’Avorio (75), Kenya (100), Nigeria (150) e Senegal (175).Lanciato nel 2018, il programma Coding for Employment è al centro della strategia dell’AfDB per lo sviluppo dell’occupazione giovanile in Africa, “Jobs for Youth in Africa”, che ha l’obiettivo di garantire a 50 milioni di giovani competenze professionali entro il 2025 e creare 25 milioni di posti di lavoro in agricoltura, tecnologia dell’informazione e comunicazione e altri settori chiave in Africa.