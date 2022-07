Safilo aderisce a The Fashion Pact a sostegno di un’azione collettiva a favore di un minor impatto ambientale

Il Gruppo Safilo – tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor, annuncia di aver aderito a The Fashion Pact, una coalizione di aziende globali leader del settore della moda e tessile (ready-to-wear, sport, lifestyle e lusso), oltre ai fornitori e distributori, tutti impegnati al raggiungimento di una serie di obiettivi condivisi e focalizzati su tre aree principali: arrestare il riscaldamento globale, ripristinare la biodiversità e proteggere gli oceani.

Diventare firmatari di The Fashion Pact rappresenta un ulteriore passo avanti all’interno della strategia di sostenibilità Safilo basata su tre pilastri fondamentali: Pianeta, Prodotto e Persone. Aderendo a questa coalizione il Gruppo conferma il proprio impegno nello sviluppo di progetti e iniziative atte a preservare il clima, gli oceani e la biodiversità, così come dichiarato all’interno della missione e delle priorità stilate dal Fashion Pact.

“In Safilo crediamo che l’unico business significativo sia quello sostenibile” – ha affermato Angelo Trocchia, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo – “Siamo orgogliosi di entrare a far parte di The Fashion Pact e di poter collaborare con aziende di primo piano per un impatto positivo sulla società”.