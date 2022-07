BYD debutta sul mercato giapponese dei veicoli passeggeri con tre modelli di EV

Il 21 luglio BYD JAPAN Inc., la filiale nipponica di BYD Company Limited, ha organizzato una conferenza del brand a Tokyo che segna il debutto ufficiale di BYD sul mercato dei veicoli passeggeri in Giappone. I modelli del produttore presentati all’evento sono tre: BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN e BYD SEAL.

BYD ATTO 3 sarà la prima vettura di BYD commercializzata in Giappone, con disponibilità prevista a partire dal prossimo mese di gennaio, seguita da BYD DOLPHIN e BYD SEAL, in vendita rispettivamente nella metà e nel secondo semestre del 2023. Queste tre EV arricchiscono le scelte sul mercato locale delle automobili elettriche e lo migliorano ulteriormente.

Wang Chuanfu, nella foto, Chairman e President di BYD, ha dichiarato: “Essendo tra le prime aziende al mondo ad aver sviluppato veicoli elettrici, BYD vanta 27 anni di competenza ed esperienza nel campo delle vetture alimentate con nuove energie, ed è esperta di tecnologie avanzate come batterie, motori elettrici, sistemi di controllo elettronici e chip per automobili. A seguito del supporto e delle aspettative dei consumatori, BYD debutta ufficialmente sul mercato giapponese delle vetture passeggeri alimentate con nuove energie. Grazie all’impegno congiunto di BYD e del mercato NEV locale, ci impegniamo a promuovere la mobilità elettrica per migliorare la vita”.

Liu Xueliang, direttore generale della divisione Vendite automobili nella regione Asia-Pacifico presso BYD, ha affermato: “BYD creerà gradualmente un sistema completo di vendite e assistenza, per offrire ai giapponesi uno stile di vita con emissioni di carbonio ridotte e una miglior esperienza cliente”.

BYD ha iniziato già nel 1999 a fornire batterie ricaricabili ai clienti nipponici; in seguito ha avviato la commercializzazione di soluzioni innovative per l’accumulo energia e per il solare, di autobus e carrelli elevatori totalmente elettrici e di altri prodotti che hanno velocizzato lo sviluppo verde e sostenibile del Giappone. Grazie alle sue eccellenti performance operative, BYD si è conquistata un’ottima reputazione nel paese asiatico.

Attualmente la presenza di BYD nel comparto dei veicoli alimentati con le nuove energie si estende a oltre 400 città di 70 paesi e regioni di sei continenti. Guidata dalle innovazioni tecnologiche, BYD fornisce ai clienti di tutto il mondo nuove soluzioni complete per l’energia e aiuta a “Raffreddare di 1°C la Terra”.