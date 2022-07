Pattern acquista il 70% di D-Holding

Pattern S.p.A. (EGM:PTR), società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che ha sottoscritto un accordo d’investimento per l’acquisto, del 70% di D-Holding S.r.l. (“D-Holding”), società holding di Bond Factory S.r.l. (“Bond Factory”) e, indirettamente, delle controllate di Bond Factory. Bond Factory (conosciuta col nome Dyloan) è un’azienda abruzzese con sede tra Chieti e Pescara tra i principali leader nelle tecnologie innovative e R&D, nonché polo di produzione avanzato (grazie anche alla recente acquisizione nel 2022 di Orlando Confezioni e del ramo di azienda di T-Shock). Luca Sburlati, nella foto, CEO Gruppo Pattern, insieme a Franco Martorella e Fulvio Botto, Fondatori e Azionisti di maggioranza di Pattern, commentano: “Siamo felici che un nuovo distretto di eccellenza, quello abruzzese, si unisca a quelli già inclusi nel nostro progetto industriale italiano. Attraverso l’unione con Dyloan / Bond Factory, di fatto, il Gruppo completa la prima fase annunciata in quotazione: la creazione del Polo Italiano della Progettazione del Lusso. Da oggi siamo, infatti, in grado con l’esperienza di Anna Maria e Loreto Di Rienzo, fondatori di Dyloan, e del loro team, di internalizzare le migliori tecnologie innovative e di R&D applicate al lusso grazie a D-house a Milano e di procedere verso la verticalizzazione in Abruzzo dell’attività di lavorazioni ad alto contenuto tecnologico in Bond Factory e di produzione outerwear in Orlando Confezioni. Un’ unione perfetta. Quello che oggi è il Gruppo Pattern nasce da un’idea di alcuni anni fa ed oggi è finalmente realizzato. Ora ci attende la crescita umana e industriale di ognuno dei nostri poli italiani”.