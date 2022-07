Promotica, avviate due nuove campagne per le insegne di Coop Italia

Promotica S.p.A. (EGM: PMT) – agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan – comunica il lancio di due nuove campagne di fidelizzazione per le insegne del Gruppo Coop, con un’operazione commissionata da Coop Alleanza 3.0 ed una realizzata per Unicoop Firenze. Le due operazioni, con durata fino ad agosto, del valore complessivo di oltre 9,0 milioni di Euro, rinnovano la collaborazione di Promotica con le associate dell’insegna Coop. Fin dal 2011, la Società ha infatti instaurato con le cooperative relazioni di lungo termine, ed oggi Coop Italia è, tramite le sue associate, il principale cliente di Promotica. La partnership si è ulteriormente consolidata a inizio 2022, con la comunicazione dell’aggiudicazione della commessa per la realizzazione della campagna nazionale per Coop Italia (cfr. comunicato stampa del 10 febbraio 2022). La prima campagna, per Coop Alleanza 3.0, è una short-collection dal titolo “Ceramiche d’autore”, con in palio articoli della collezione tavola, firmata dalla storica azienda manifatturiera Brandani, prodotti artigianali dipinti a mano. La seconda operazione, una short-collection per il cliente Unicoop Firenze, mette al centro la promozione dello sport e delle attività all’aria aperta. “Fai vivere lo sport” è una collezione di articoli sportivi firmati da Ferrino, storica azienda italiana specializzata in attrezzatura e abbigliamento per la montagna e da 7MML (7 Mila Miglia Lontano), associazione culturale impegnata, tra le altre cose, in un progetto di sensibilizzazione sull’inquinamento ambientale. Accanto a questa iniziativa promozionale diretta ai soci e clienti Coop, l’operazione include anche un catalogo premi rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche del territorio toscano, con la finalità di sostenere le stesse. Diego Toscani, nella foto, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Tagliamo il traguardo di metà anno con l’avvio di due importanti commesse per le attività promozionali delle insegne Coop Italia, storicamente nostro principale cliente di riferimento. Dopo la svolta di inizio anno con la campagna “Ariapaerta” per Coop Italia, che per la prima volta ci ha permesso di ottenere il riconoscimento nazionale della nostra collaborazione con Coop, prosegue con successo la nostra proposta loyalty per le insegne territoriali del sistema cooperativo”.