ESPRINET, accordo con Alkemy Play per la costruzione di un offerta full service provider per le PMI

ESPRINET (PRT:IM), gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, sigla una partnership con Alkemy Play, la divisione dedicata alle piccole e medie imprese di Alkemy, società anch’essa quotata su Euronext Star Milan (ALK), specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende. La collaborazione è volta a proporre servizi e soluzioni digitali che consentiranno ai rivenditori di offrire ai propri clienti la possibilità di creare la propria vetrina e-commerce.

Alkemy dal 2012 opera per migliorare processi e servizi di grandi e medie aziende, stimolando l’evoluzione del loro modello di business di pari passo con l’innovazione tecnologica. Nel 2017 ha sviluppato servizi di comunicazione digitale rivolti alle PMI attraverso Alkemy Play, divisione specializzata in piattaforme di marketing automation per l’erogazione di servizi digitali – come, per esempio, l’apertura di un canale eShop o il lancio di una campagna web locale. Offrendo una soluzione completamente italiana, scalabile e flessibile, permette anche alle PMI di avere accesso ai benefici del mondo digitale.

La soluzione di Alkemy Play rientra nella visione di Esprinet di creare nuove opportunità di business integrando il proprio portafoglio di prodotti e soluzioni con una gamma completa di servizi, supportando le PMI nel loro processo di digitalizzazione, accelerato dalla pandemia ma diventato oggi sistemico nella strategia delle aziende. Esprinet ha creato una divisione interna appositamente dedicata alla consulenza e allo sviluppo di questa offerta, destinata ad arricchirsi nel prossimo futuro con l’aggiunta di altri innovativi servizi.

La partnership, in linea con il Piano Industriale del Gruppo Esprinet, aggiunge un ulteriore tassello per traghettare la società dall’attuale modello di business distributivo, a quello di Full Service Provider al servizio dell’ecosistema di Vendor e Reseller. Dal 2024 in avanti il Gruppo avrà infatti una doppia linea di business, distributiva a valore aggiunto da un lato e di servizio all’ecosistema IT dall’altro, con profili di volumi di vendite e marginalità differenti ma al contempo sinergici.

“Siamo orgogliosi di aver siglato questa partnership perché siamo consapevoli di quanto l’Innovazione Digitale sia strategica per mantenere alta l’asticella della competizione del nostro Paese – ha dichiarato Alessandro Cattani, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Esprinet. “Secondo l’indice creato dalla Commissione Europea (Digital Economy and Society Index), per misurare e monitorare i progressi dei Paesi europei in termini di digitalizzazione dell’economia e della società, il livello di digitalizzazione delle PMI italiane è al di sotto della media europea. La digitalizzazione di un’impresa passa anche dalla propria visibilità online e benché l’80% delle PMI affermi di avere un proprio sito web, sono poche quelle che presentano siti veramente ottimizzati, performanti, mobile-responsive e costantemente aggiornati, ci auguriamo quindi con questa operazione di riuscire ad essere decisivi nel processo di digitalizzazione del Paese.”

“Questa collaborazione rientra nell’ambito della più ampia mission che Alkemy si è posta fin dalla sua fondazione: contribuire alla digitalizzazione del Paese accompagnando le nostre aziende lungo tutto il percorso di trasformazione digitale” – aggiunge Duccio Vitali, Amministratore Delegato di Alkemy. “La partnership siglata permette dunque di accelerare questo processo, garantendo alle nostre PMI – che rappresentano circa il 95% del tessuto economico italiano – nuove opportunità di business, attraverso la leva del digitale”.