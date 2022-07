L’allarme di Coldiretti: 2,6 mln di italiani non riescono a mettere il piatto in tavola

La punta dell’iceberg della povertà assoluta in Italia sono 2,6 milioni di persone costrette addirittura a chiedere aiuto per mangiare che sono peraltro in aumento nel 2022 a causa della crisi scatenata dalla guerra in Ucraina con l’aumento dell’abbattimento, dei prezzi alimentari e dei rincari delle bollette energetiche. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Fead diffusa in riferimento al rapporto annuale dell’Istat che vede salire a 5, 6 milioni le persone in povertà assoluta in Italia.Il Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti (Fead) in Italia aiuta 2.645.064 persone tra cui 538.423 bambini (di età uguale o inferiore ai 15 anni), 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora (di età o uguale superiore ai 65 anni ), 31.846 disabili, secondo l’analisi della Coldiretti. Si tratta della componente debole della società che è più esposto all’impoverimento alimentare determinato dal caro prezzi ma anche dal rallentamento dell’economia e dalla frenata dell’occupazione. “Con la crisi un numero crescente di persone è stato costretto a far ricorso alle mense dei poveri e molto più frequenti – sottolinea la Coldiretti – ai pacchi alimentari, anche per le rese necessarie dalla pandemia”. Fra i nuovi poveri ci sono che hanno perso il lavoro, piccoli hanno coloro che hanno artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari o aiuti pubblici e non risparmiati accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività colpite dalle misure contro la pandemia. “Persone e famiglie che mai prima d’ora – precisa la Coldiretti – avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche. Contro la povertà è cresciuta anche la solidarietà che si è estesa così dalle organizzazioni di volontariato alle imprese. Sono stati raccolti oltre 6 milioni di chili di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero, donati ai più bisognosi”. “Per arginare questa situazione è importante l’intervento della pubblica amministrazione con i bandi finanziati dai fondi del ministero delle Politiche Agricole per acquistare alimenti di base di qualità Made in Italy da consegnare alle famiglie in difficoltà nel sottolineare che la lista dei prodotti va dagli omogeneizzati per l’infanzia al latte, dai salumi ai formaggi a denominazione di origine, dall’extravergine Made in Italy alla carne, dalla pasta al riso, dalle conserve di pomodoro ai succhi di frutta”, conclude la Coldiretti.