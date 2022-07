Intesa Sanpaolo, parte il programma “Casa del Sorriso” di Bari realizzato da Fondazione Cesvi e Fondazione Giovanni Paolo II

In partenza le attività di Casa del Sorriso realizzata da Fondazione CESVI in collaborazione con Fondazione Giovanni Paolo II onlus, nell’ambito del Programma Formula di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina).

La Casa del Sorriso sarà uno spazio dove accogliere le famiglie vulnerabili del quartiere.Le Case del Sorriso di Fondazione CESVI, dislocate in tutto il mondo, offrono programmi dedicati all’infanzia e alle persone in condizione di fragilità, laddove i bisogni e le condizioni di povertà rappresentano sempre più una problematica endemica che necessita di essere affrontata in maniera integrata e di lungo periodo. Nel quartiere San Paolo di Bari, CESVI opera insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II onlus.

Grazie al progetto, sono stati allestitigli spazi interni della Casa del Sorriso. L’obiettivo è creare uno spazio multifunzionale per svolgere attività sportive e ludiche, organizzare attività di supporto psicologico, ascolto e orientamento ed organizzare laboratori ed attività ricreative per i minori affinché possano rafforzare l’autostima, attraverso lo sviluppo e il miglioramento delle loro competenze. In particolare, valorizzando lo sport come veicolo di inclusione sociale e di recupero delle periferie, all’interno dello spazio multifunzionale verrà data ai bambini la possibilità di intraprendere percorsi di psicomotricità e di avviamento all’attività sportiva, una possibilità non scontata per chi vive in questo contesto.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2021 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti 130.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Per l’avvio del programma si sono incontrati Rosanna Spizzico e Orazio Nobile,rispettivamenteResponsabile di progetto e Direttore della Fondazione Giovanni Paolo II onlus, il Dott. Gaetano Iovino, Direttore di Area Retail Bari Città di Intesa Sanpaolo, Lylen Albani, Area Manager Italia di Fondazione CESVI, Francesca Bottalico, Assessora al Welfare (Servizi alla persona, Inclusione sociale e Contrasto alla Povertà, Accoglienza e Integrazione), Nicola Schingaro, Presidente del Municipio 3, genitori ed insegnanti coinvolti nel progetto.

“CESVI da anni ha aumentato il proprio impegno a favore dei minori in difficoltà nel nostro Paese, portando l’esperienza consolidata nel resto del mondo anche qui. Attraverso il programma Case del Sorriso, vogliamo contribuire alla lotta e al contrasto a maltrattamento e trascuratezza, alla protezione, al contrasto della dispersione scolastica e incentivare i bambini in situazioni di vulnerabilità al raggiungimento delle proprie ambizioni. Siamo molto contenti di dare avvio alle attività qui a Bari, possibili grazie anche al connubio tra non profit e profit per portare soluzioni concrete in contesti periferici complessi”, sottolinea Roberto Vignola, Vice Direttore generale di Fondazione CESVI.

Rosanna Spizzico, responsabile del progetto per Fondazione Giovanni Paolo II onlus, descrive l’intervento come “un’attività pienamente in linea con quelle che sono le politiche nazionali in fatto di contrasto alla povertà educativa ed economica. Casa del Sorriso diventerà un luogo dove sentirsi accolti, ascoltati e sostenuti nel difficile compito di genitori soprattutto in situazioni di particolare vulnerabilità.”

Orazio Nobile, direttore della Fondazione Giovanni Paolo II onlus sottolinea che “È senza dubbio una grande opportunità per il quartiere San Paolo la realizzazione di un nuovo presidio a supporto delle famiglie, dei bambini e delle bambine. Come per tutte le attività della Fondazione, si lavorerà in rete con le Istituzioni pubbliche ed in particolare quelle scolastiche e tutti gli enti del privato sociale, poiché siamo convinti che aiutare le famiglie è impegno dell’intera comunità.”

“Attraverso il progetto Case del Sorriso di Bari, rendiamo possibile la creazione di uno spazio in cui i bambini più vulnerabili del quartiere San Paolo possano svolgere attività sportive e ludiche, e dare loro un valido supporto psicologico, di ascolto e di orientamento, insomma un modo concreto per essere vicini alle famiglie in condizione di fragilità – spiega Alberto Pedroli, Direttore Regionale Basilicata, Puglia e Molise di IntesaSanpaolo – Con il programma Formula, che supporta progetti dedicati a bambini, adolescenti, famiglie e anziani in situazioni di disagio, Intesa Sanpaolo conferma la propria vocazione di banca sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei territori in cui opera. Anche a livello locale esprimiamo il nostro ruolo di leader nelle iniziative di inclusione e sostenibilità».

L’Assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, dichiara: “Siamo orgogliosi e felici di collaborare all’avvio della nuova Casa del Sorriso a Bari, un presidio importante che, in una periferia come il quartiere San Paolo, lavorerà a stretto contatto con la Casa delle neogenitorialità e i Centri Famiglie in un momento storico in cui le richieste di sostegno alla genitorialità, all’infanzia e adolescenza sono in evidente crescita”.

Il Presidente del Municipio 3, Nicola Schingaro dichiara: “Credo sia davvero molto importante poter contare su un ulteriore spazio pronto ad accogliere le famiglie vulnerabili del quartiere San Paolo. Pensare che una “Casa del Sorriso” si prenderà cura delle bambine e dei bambini più fragili, offrendo loro uno spazio multifunzionale dove poter giocare, studiare e fare sport, fa passare il forte messaggio che questi piccoli abitanti del quartiere potranno vivere importanti esperienze di serenità e di inclusione sociale. E sono molto contento per questo e per i risultati finora raggiunti”.