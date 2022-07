Fantic Motor ha acquisito il marchio Bottecchia Cicli

L’azienda e storico marchio italiano Bottecchia Cicli è stata acquisita da Fantic Motor. L’operazione si è conclusa lo scorso giovedì 7 luglio con la firma del passaggio di proprietà. Bottecchia è un marchio vicino ai 100 anni di attività, con linee produttive che spaziano dalle bici da corsa, gravel e MTB dedicate al professionismo, alle e-bike, e ancora alle bici city e trekking muscolari. Deutsche Bank è intervenuta a supporto di Fantic nella gestione dell’acquisizione attraverso un‘operazione strutturata di finanziamento.

“Bottecchia si è distinta nel tempo per continuità, solidità, qualità assoluta – spiega Mariano Roman Ceo di Fantic – e continua ad essere in un trend estremamente positivo. L’acquisizione da parte di Fantic è avvenuta in una logica di completamento gamma prodotto. Bottecchia vanta inoltre una rete vendita molto strutturata con oltre 400 dealers in tutto il mondo”

Tiziano Busin, Presidente di Fantic commenta: “Questa acquisizione è da ritenersi strategica per rafforzare soprattutto l’area Urban E-bike dove il mercato si sta sempre più espandendo. Bottecchia consentirà al gruppo Fantic di sfruttare importanti sinergie produttive e commerciali che si verranno a creare in comune”.

Bottecchia è inoltre proprietaria dell’iconico marchio Graziella, che passa anch’esso sotto il controllo del gruppo Fantic. Quest’ultimo nel 2019 ha ufficializzato la strategica collaborazione industriale con Yamaha Motor Europe, e nel 2020 ha acquisito Motori Minarelli, passando per l’impegno sempre più rilevante nella nuova era ‘green’.