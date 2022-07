Cresce PharmaPrime con Herbert Smith Freehills

PharmaPrime, azienda italiana nata nel 2016 dall’idea imprenditoriale di un gruppo di professionisti dell’healthcare, è oggi tra i principali player nel settore del delivery farmaceutico grazie a un servizio di reperimento e consegna dei medicinali tempestivo, affidabile e capillare, intorno al quale l’azienda ha sviluppato una serie di soluzioni innovative che supportano i pazienti nel percorso di cura. Attraverso PharmaPrime, la cui piattaforma proprietaria dialoga con un ampio network di farmacie distribuite sul territorio nazionale, i cittadini possono ordinare oltre due milioni di prodotti – tra farmaci con obbligo di prescrizione, dispositivi medici, parafarmaci, integratori, prodotti di dermocosmesi – e riceverli a domicilio entro pochi minuti o ritirarli direttamente nella farmacia più vicina. L’ordine può essere effettuato tramite app, chat, e-mail, WhatsApp o chiamata telefonica, con la possibilità di allegare la ricetta elettronica o il codice della prescrizione. Il servizio è già attivo nelle principali città, tra cui Roma, Milano, Bologna, Genova, e sarà a breve disponibile in numerosi altri capoluoghi, con l’ambizione poi di sbarcare all’estero, in particolare in Francia e in Spagna. Fra gli obiettivi dichiarati da PharmaPrime: essere un partner affidabile dei Pazienti e degli altri Stakeholder del sistema salute per garantire il più ampio accesso alle cure e migliorare l’aderenza al piano terapeutico da parte dei pazienti. Anche per questa ragione PharmaPrime ha deciso di offrire gratuitamente il servizio agli over65, i più esposti al rischio di discontinuità terapeutica. Nel progetto di evoluzione di PharmaPrime rientrano l’ampliamento della Rete delle farmacie partner e il rafforzamento delle partnership con aziende farmaceutiche, associazioni pazienti e ospedali, finalizzate all’implementazione di Programmi di Supporto ai Pazienti centrati sui tre pilastri dell’aderenza terapeutica, della continuità della cura e dei servizi a domicilio. Inoltre, PharmaPrime propone servizi e progetti personalizzati per le aziende, che si inseriscono nei programmi di welfare aziendali per la promozione della salute e del benessere di dipendenti e familiari. Luca Buscioni, nella foto, fondatore e ceo di PharmaPrime, ha dichiarato: “In questi anni, grazie alla fiducia accordataci da importanti investitori internazionali, PharmaPrime ha raggiunto risultati straordinari portando innovazione al Sistema Salute, attraverso servizi che mettono al centro le persone e amplificano l’impatto positivo del lavoro dei professionisti sanitari e delle aziende. Al fine di raccogliere una fiducia crescente da parte dei cittadini-pazienti e di tutti i nostri partner, è indispensabile garantire la compliance verso le norme della privacy, della farmacovigilanza e del codice deontologico, potendo contare sul supporto di esperti del settore in un contesto altamente professionale. Siamo certi che la collaborazione con Herbert Smith Freehills consentirà a PharmaPrime di rafforzare il suo posizionamento di realtà dinamica e innovativa, ma al tempo stesso competente e credibile, oltre che a portare un approccio al business ancora più strategico”. In questa fase di crescita continua, che vede PharmaPrime diventare una realtà sempre più strutturata, la società ha scelto di farsi assistere da Herbert Smith Freehills (HSF), studio legale con esperienza e posizionamento riconosciuto in materia di tutela della Proprietà Intellettuale nei settori Life Sciences e TMT, che entrano entrambi in gioco nell’attività di PharmaPrime e della sua innovativa piattaforma tecnologica. A guida del team di HSF che segue PharmaPrime vi è Laura Orlando, Italy Managing Partner di HSF, che ricopre un ruolo molto particolare: quello del “legal angel”, un advisor e consulente legale che accompagna la società nelle valutazioni legali strategiche. Nell’ecosistema nel quale si muovono le startup, e più in generale le giovani benché solide realtà imprenditoriali come nel caso di PharmaPrime, la figura più nota è quella del business angel, il cui ruolo è tutto focalizzato sull’investimento finanziario; il ruolo emergente del legal angel, ricoperto anche in precedenti occasioni da Laura Orlando, ha invece il compito di consigliare, dare forma – con una visione d’insieme ma, al contempo, con un focus legale – all’idea imprenditoriale, disegnando i percorsi, le aree di business, le strategie di tutela e di limitazione di rischi, come partner legale strategico della società. La figura del legal angel è una figura chiave per le nuove imprese e per il sistema economico, poiché può fornire un contributo anche nel favorire l’arrivo di finanziamenti e nel supportare l’innovazione. Al fianco di PharmaPrime, oltre Laura Orlando, ha lavorato un team di Herbert Smith Freehills composto dall’Of Counsel Sara Balice, dall’Associate Giulia Maienza e dal trainee Andrea Pontecorvi, i quali seguono gli aspetti di proprietà intellettuale e tutela del brand. La consulenza per gli aspetti regolatori è seguita dalla Senior Associate Martina Maffei e dall’Associate Chiara Perotti. Laura Orlando ha commentato: “Si tratta di un ruolo molto stimolante e lontano dal compito classico dell’avvocato che riceve i clienti nel proprio studio, chiamato all’occorrenza per scrivere un contratto o risolvere un problema. Significa condividere con la società le idee e le difficoltà, cercando le soluzioni di business con la prospettiva del legale, ma soprattutto con la conoscenza del settore, che in questo caso è all’intersezione tra le scienze della vita, le nuove tecnologie e il mondo digitale. Per un avvocato è un grande beneficio e un privilegio avere la possibilità di lavorare al fianco del business in questo modo. Questa è l’esperienza che sto ora percorrendo anche con PharmaPrime e lo considero uno sbocco naturale di anni di specializzazione. Conoscere le dinamiche del mercato e del settore in cui ci si muove dà un grande contenuto al nostro mestiere”.