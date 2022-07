Poste Italiane, continua la svolta digitale: in arrivo 10mila nuove cassette smart

Nuove cassette smart in tutta Italia. È stato infatti definito l’accordo quadro per l’installazione di oltre 10.000 nuove cassette postali smart nei prossimi 48 mesi. Queste nuove cassette, con impostazioni digitali, riforniranno diversi paesi italiani.

Cassette innovative per Poste

Le innovative cassette postali intelligenti sono in grado di rilevare la presenza di corrispondenza al proprio interno, consentendo così di ottimizzare la fase di ritiro. Il portalettere e gli addetti di Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco), grazie a questa tecnologia, sanno quando è il momento di ritirare le lettere, riducendo così ulteriormente l’impatto ambientale nelle operazioni di recapito, che è uno degli obiettivi del piano strategico dell’azienda. Inoltre, una parte delle cassette digitale sarà dotata di uno schermo e-ink per fornire ai cittadini importanti informazioni come la temperatura esterna e la qualità dell’aria.

Installazioni in aumento

Finora sono già state installate oltre 300 in tutta Italia. Entro il 2022 ne saranno presenti in tutta Italia 380, delle quali 280 senza schermo soprattutto nei piccoli comuni e 100 con schermo a Roma, Torino, Napoli e Milano, per poi averne otre 10.000 su tutto il territorio nazionale entro il 2025. L’installazione delle nuove cassette smart rientra nelle attività per migliorare l’efficienza del processo di ritiro della corrispondenza, oltre a offrire la possibilità di raccogliere informazioni sulla qualità dell’aria, come vere e proprie centraline di monitoraggio ambientale.

Tgposte.poste.it