Viva la cultura locale con “Cena in Bergamo”

(di Tiziano Rapanà) Considero gli editori delle emittenti locali i nuovi eroi della cultura italiana. Da noi c’è una crisi importante del settore, si vivacchia malamente, eppure i nostri non ne vogliono sapere di chiudere. Fanno un lavoro eccezionale, perché raccontano e spiegano Milano ai milanesi, Palermo ai palermitani, Napoli ai napoletani e via così. Noi italiani dovremmo conoscere a menadito la cultura locale, si potrebbe insegnarla a scuola, istituire una materia che spieghi l’abc del dialetto – che è la vera lingua primaria e non una subcultura linguistica, come ha insinuato malignamente qualcuno – la tradizione e il folclore. Mi piacerebbe vedere un’eventuale applicazione per le smart tv, che riunisca le principali emittenti locali italiane, in modo tale da far incuriosire gli italiani nello scoprire le norme e i costumi delle varie Regioni. Sosteniamo le piccole emittenti, che fanno un lavoro encomiabile soprattutto nel versante dell’informazione. Desidero, ora, segnalare una bella iniziativa che prenderà vita lunedì, alle 20, su Lombardia Tv (canale che i lombardi e piemontesi trovano al numero 80, mentre tutti gli altri lo possono vedere in streaming qui). ProLoco Bergamo, in collaborazione con Bergamo Film Commission e Associazione Cinema e arte, ha realizzato il progetto Cena in Bergamo con Silvia Lorenzi: è un bel format che intende incentivare il turismo culturale. Tutto parte dalla volontà di Bergamo e Brescia di proporsi come capitali italiane della cultura per l’anno venturo. Ognuno fa quello che può per portare a casa il risultato. La Proloco ha puntato al programma tv per far conoscere alcune delle eccellenti location, che certificano la bellezza della loro terra. A raccontarsi e a raccontare, seduti a tavola con Silvia Lorenzi, saranno gli ospiti che rappresentano la cultura, la storia e le emozioni della città dei Mille. Silvia Lorenzi non è solo la regina della trasmissione, ma è anche una valente soprano, ideatrice del progetto. Silvia invita a cena illustri personaggi con cui dialoga, presentando piatti e tradizioni culinarie pensati appositamente per l’ospite, con un’attenzione particolare alle risorse del territorio. Il progetto è supportato dal patrocinio del Comune di Bergamo, dalla Camera di Commercio di Bergamo, da VisitBergamo e da un contributo di Regione Lombardia. Se vi trovate nei paraggi, domani al Palazzo Frizzoni a Bergamo si terrà la conferenza stampa del programma. Interverranno, tra gli altri, la stessa Lorenzi con il regista Roger Fratter ed il produttore esecutivo Roberto Gualdi. Ho visto alcuni spezzoni del progetto e mi sembra una bella cosa, che promuoverà al meglio Bergamo. Fratter dimostra di avere una bella mano nel tratteggiare momenti ordinari con una seducente eleganza formale.

