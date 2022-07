Sanità, CLAUDIT ha presentato a Roma il “Clean Innovation Day”

Si è tenuto oggi, a Palazzo Ferrajoli, il “Clean Innovation Day” di CLAUDIT. L’incontro si è focalizzato sul tema dell’igiene e della sicurezza, nonché sull’importanza di controlli e di dispositivi nel periodo post pandemia.

L’evento è stato organizzato da FMSpecialist Srl e da Ares Srl, con il patrocinio di Confassociazioni – Pubblic Affairs, HCMR – Associazione Scientifica Hospital & Clinical Risk Manager e dell’Istituto Milton Friedman.

Tra i media partners si annoverano AgenParl e Radio Radicale.

L’incontro è stato moderato dal Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, Alessandro Bertoldi, nella foto, alla presenza del Direttore Tecnico Scientifico, nonché Direttore Qualità di FMSpecialist Srl, Maurizio Vetrò.

Tra gli illustri ospiti presenti: il Capo del Corpo Sanitario Aeronautico, Generale Ispettore Giuseppe Ciniglio Appiani; il Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma, Brigadier Generale Pietro Perelli; il Presidente di HCRM, Alberto Firenze; il Segretario della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, On. Fabiola Bologna; il Capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, On. Roberto Bagnasco – il cui Ordine del Giorno sulla sicurezza sanitaria sul luogo di lavoro è stato approvato alla Camera; il Consigliere Regionale del Trentino Alto Adige, Alessia Ambrosi – che ha presentato una mozione sugli standard di pulizia e disinfezione, approvata dalla Provincia di Trento e dall’Azienda Sanitaria Locale, come primo prototipo a livello nazionale.

Sono intervenuti per sostenere l’importanza e la necessità del servizio offerto da CLAUDIT: FMSpecialist con l’Ideatore, Claudio Campion; Ares Srl, Maica Fantini e Andrea Marini; il Dirigente Medico e Segretariato Generale del Ministero della Salute, Ulrico Angeloni; il Capo del Centro Aeromedico Specialistico Istituto di medicina Aerospaziale, Marco Lastilla; il già Dipartimento Igiene del Lavoro ISPESL, già Dipartimento Innovazioni Tecnologiche INAIL e della Scuola di Medicina e Chirurgia Università di Napoli Federico II, Roberto Lombardi; il Dirigente Medico e Clinical Risk Manager dell’Azienda USL Toscana Centro, Francesco Venneri ed il Procuratore Capo della Repubblica al Tribunale di Vibo Valentia, Camillo Falvo.

“CLAUDIT è la più sofisticata piattaforma di gestione e controllo indipendente dei servizi di pulizia e sanificazione presente sul mercato italiano, già adottata da molti soggetti, tra cui Amministrazioni sanitarie pubbliche e private. L’igiene, la pulizia, la sanificazione e disinfezione, nonché l’utilizzo dei DPI, sono divenuti dei temi centrali nelle nostre vite a partire dalla tragica esperienza del Covid, ma dovrebbero restare degli tali soprattuto quando si guarda all’appropriatezza e alla sicurezza delle prestazioni sanitarie” – Così il Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, Alessandro Bertoldi.

“Con FM Specialist abbiamo creato Claudit, perché strumento che si rende sempre di più necessario in ambito sanitario e non solo.

L’igiene, la pulizia, la sanificazione e disinfezione sono divenuti dei temi centrali nelle nostre vite a partire dalla tragica esperienza del Covid, ma dovrebbero restare tali anche nell’ordinario dibattito pubblico. Infatti bisogna garantire l’appropriatezza e la sicurezza non solo delle prestazioni sanitarie, ma anche degli ambienti ospedalieri, nell’interesse sia del paziente che dello stesso operatore sanitario. Questi sono i prerequisiti imprescindibili per un sistema che garantisce cure e prestazioni di qualità in piena sicurezza. Ed il punto di partenza di tale progetto è la riduzione del rischio clinico: che, per noi, è divenuto un vero e proprio corollario” – È quanto ha dichiarato l’Ideatore di CLAUDIT, Claudio Campion.

“ARES BBB è la più innovativa, efficace ed unica semimaschera filtrante certificata per la protezione da agenti infettivi presente oggi sul mercato, e particolarmente adatta all’utilizzo nelle situazioni dove si è esposti o potenzialmente esposti ad agenti biologici e in ambienti sanitari e non ad alto rischio. Inoltre garantiamo al consumatore l’italianità del prodotto ed una garanzia di protezione specifica per rischio biologico. Ogni lotto di produzione prima dell’immissione sul mercato viene sottoposto a test con agenti patogeni” – Così la Responsabile Tecnico Commerciale di Ares Srl, Maica Fantini.