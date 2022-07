Confindustria Brescia: il 13 luglio l’evento “Gestire la crescita e la diversificazione nei mercati export: il kit di SACE e SIMEST”

Si terrà il prossimo mercoledì 13 luglio dalle ore 9.00 alle ore 10.00 – sia in presenza nella Sala Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia) che in modalità online – l’incontro “Gestire la crescita e la diversificazione nei mercati export: il kit di SACE e SIMEST”, organizzato da Confindustria Brescia, in collaborazione con SACE e SIMEST.

L’appuntamento ha l’obiettivo di proporre un aggiornamento sugli strumenti attualmente offerti per l’assicurazione e la finanza agevolata a supporto delle imprese nei piani di crescita e di diversificazione nei mercati esteri, alla luce delle variabili e dei fenomeni che rendono incerto l’attuale contesto, tra cui la crisi tra Russia e Ucraina e la rimodulazione delle filiere internazionali.

Il programma prevede i seguenti interventi:

· PROMUOVERE IL PROPRIO BUSINESS INTERNAZIONALE E IDENTIFICARE I MERCATI TARGET

SACE: Push Strategy, Portale Temporary Export Manager, Portale Export Up, Risk Map

Fabio Guglieri e Nicola Olivares – Gestori Relazione Mid Corporate Lombardia Est SACE SpA

SIMEST: Fondo L. 394/81 per le imprese italiane esportatrici/importatrici verso/da Ucraina, Russia o Bielorussia

Francesca Alicata – Senior Institutional Relations & Indirect Channels SIMEST

· NEGOZIARE LE CONDIZIONI DI VENDITA E GESTIRE IL CREDITO INTERNAZIONALE

SACE: Assicurazione del credito estero a breve e medio termine, operatività di sconto polizza Credito Fornitore e attività di recupero crediti

Stefano Retrosi – Responsabile PMI Nord Italia SACE SpA

Laura Castaldini – Sales Manager SACE BT

SIMEST: Contributo export su Credito Fornitore

Carlo De Simone – Head Indirect Channels SIMEST

Al termine degli interventi, verrà poi dato spazio alle imprese interessate a momenti di approfondimento dei propri progetti specifici, attraverso incontri singoli con i team di SACE e SIMEST.

L’appuntamento è aperto sia alle aziende associate che a quelle non associate. Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito www.confindustriabrescia.it, nella sezione Prossimi Appuntamenti. Per ulteriori approfondimenti e per prenotare un incontro con i funzionari di SACE e/o SIMEST, è possibile contattare l’Ufficio Export e Internazionalizzazione di Confindustria Brescia all’indirizzo e-mail: estero@confindustriabrescia.it.