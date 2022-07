Continua il viaggio di Gauche Caviar

Prosegue il viaggio di Gauche Caviar, la creatura di carta di Fulvio Abbate e Bobo Craxi che sta avendo importanti consensi di pubblico e critica. Domenica 10 luglio, a Ostia, per l’iniziativa Libri e non solo, Abbate e Craxi racconteranno il loro phamplet. il Direttore di canaledieci.it Giulio Mancini presenterà l’incontro. Così il sito della casa editrice, Baldini+Castoldi racconta la natura creativa del libro: “Mentre sognano di inaugurare un Chiringuito in Tunisia, intitolato alla gauche caviar, Fulvio Abbate e Bobo Craxi si scambiano lettere colme di verve e ironia, talvolta perfino amara, sul destino del mondo. La gauche caviar, infatti, esempio di glamour politico e mondano, incapace di mettere se stessa in discussione, convinta nello stabilire i torti e le ragioni, quella dei radical chic di sinistra insomma, in questo libro viene messa a nudo. Da Marx a Craxi, naturalmente, da Marcuse ai Beatles, da Camus a Berlinguer, da Proudhon a Jack Lang, da Pasolini a Simon & Garfunkel, addirittura fino a Zorro, ragionando di storia, politica, filosofia, arte, cinema, costumi e profumi, gli autori pongono una domanda capitale: cosa significa affermare le ragioni della bandiera rossa oggi? Un pamphlet colto, raffinato e irresistibile che porta un vento di freschezza con inenarrabile sarcasmo. Fulvio Abbate e Bobo Craxi firmano il manifesto più provocatorio e irriverente del socialismo che sia mai stato scritto”.