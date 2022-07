Una strana malattia sta colpendo i gatti

La strana malattia sconosciuta definita “staggering disease” che sta colpendo i gatti in alcune parti d’Europa ha forse un responsabile. L’agente patogeno è il virus rustrela, precedentemente sconosciuto ed è probabilmente trasportato dai topi selvatici. A dirlo, il team di ricercatori dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco. I risultati, diffusi da bioRxiv, mostrano che questi virus sono capaci di causare malattie neurologiche in altri mammiferi oltre ai gatti, “forse anche nell’uomo”. La ‘staggering disease’ è stata descritta per la prima volta in Svezia negli anni ’70. Provoca infiammazione del cervello e della colonna vertebrale e il sintomo più evidente è la perdita di controllo delle zampe posteriori. Non esiste un trattamento e i gatti con la malattia vengono solitamente sottoposti a eutanasia. Per ora, sembra essere limitata alla Svezia e ad alcuni altri paesi in Europa. Precedenti studi di Wensman e altri avevano suggerito che la causa di una malattia fosse l’infezione da un bornavirus, che possono causare sintomi neurologici in un’ampia gamma di mammiferi. Ma quando il team di Matiasek ha studiato il tessuto cerebrale di 29 gatti con malattie sconcertanti provenienti da Svezia, Austria e Germania, non hanno trovato alcun bornavirus. Invece, hanno trovato RNA e proteine ​​appartenenti a un virus rustrela precedentemente sconosciuto in 28 gatti su 29. Il virus non è stato trovato nel tessuto cerebrale di gatti con altri o senza disturbi neurologici. Ciò suggerisce fortemente che il nuovo virus rustrela sia la causa di una malattia ‘sconosciuta’, conclude il team. Wensman concorda sul fatto che il virus rustrela abbia probabilmente causato i sintomi nei 28 gatti, ma afferma che è possibile che anche le infezioni da bornavirus possano causare questi sintomi. Alcuni disturbi possono essere causati da più di un virus, dice. Per risolvere la questione, il team ha bisogno di esaminare il tessuto immagazzinato di gatti in cui altri gruppi hanno precedentemente riportato segni di infezione da bornavirus.