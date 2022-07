Ryanair: sindacati, 17 luglio nuovo sciopero di 24 ore. Assoutenti: vacanze degli italiani a rischio,

Ci opponiamo con fermezza a nuovi scioperi del trasporto aereo nel periodo estivo, e chiediamo al Garante per gli scioperi di intervenire con urgenza per tutelare i diritti dei passeggeri. Lo afferma Assoutenti, dopo la nuova protesta indetta dai sindacati delle compagnie aeree per il prossimo 17 luglio.

“E’ giusto che i lavoratori rivendichino i loro diritti, ma bloccare il trasporto aereo durante il periodo estivo è inaccettabile – afferma il presidente Furio Truzzi – Sospendere i voli quando milioni di cittadini si spostano in aereo per raggiungere le località di villeggiatura è una forma di violenza verso gli utenti, che rischiano di perdere ingiustamente giorni di vacanza. Chiediamo ai lavoratori di trovare soluzioni alternative che non arrechino danno ai consumatori e invochiamo l’intervento del Garante per gli scioperi, affinché sia introdotta una fascia di garanzia che assicuri i voli tra il 15 luglio e il 15 settembre, vietando qualsiasi protesta sindacale in tale periodo caldo”.

“Se saranno proclamati nuovi scioperi durante il periodo delle partenze estive, siamo pronti a denunce penali e ad ogni azione legale a tutela dei passeggeri, e chiameremo le compagnie aeree a risarcire i danni da vacanza rovinata” – conclude Truzzi.