LifeGate diventa azionista di Quotidiana attraverso la sua partecipata LifeGate Way, aderendo all’aumento di capitale aperto sulla piattaforma di crowdfunding Mamacrowd. In virtù di questa partnership LifeGate Radio sarà trasmessa in filodiffusione in tutte le edicole di Quotidiana “contribuendo così – si legge in una nota – anche al progetto di rigenerazione dei chioschi cittadini resi ancora più belli e accoglienti; parallelamente saranno sviluppati progetti in grado di favorire un impatto positivo sull’ambiente a partire a partire dalla scelta di LifeGate Energy come fornitore di energia da fonti rinnovabili 100% italiane a Impatto Zero”.

“Fin dall’inizio di questa impresa abbiamo immaginato le edicole come delle Oasi dei Quartieri, luoghi belli e accoglienti capaci non solo di offrire servizi e prodotti utili ma anche di generare positivo impatto sociale. La partnership con LifeGate e LifeGate Way è nel solco di questa visione e siamo onorati di poter contare sull’esperienza unica di queste aziende, per perseguire e realizzare al meglio questa visione ” afferma Edoardo Filippo Scarpellini, Presidente di Quotidiana. “Abbiamo deciso di investire in Quotidiana per il suo impegno a portare soluzioni sostenibili alle persone attraverso un modello innovativo di business di prossimità, esempio virtuoso di dialogo tra territorio e comunità locale”, dichiara Omar Bertoni, nella foto, CEO di LifeGate Way.

Con la crisi dell’editoria, in Italia chiudono 3 edicole al giorno e si stima che tra sei anni questo tipo di esercizio commerciale non esisterà più se non si evolve il modello di business. Fino ad oggi Quotidiana ha investito oltre 3 milioni di euro acquisendo 22 edicole a Milano – dove nel centro città copre quasi il 50% di quota di mercato – e 1 a Torino”.