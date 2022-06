TIM: Dario Trevisan confermato rappresentante comune degli azionisti di risparmio

TIM rende noto che l’Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, riunitasi oggi a Rozzano (Milano), ha confermato l’avvocato Dario Trevisan (nella foto) rappresentante comune.

L’Assemblea ha determinato in tre esercizi sociali la durata del mandato (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024). L’Avv. Dario Trevisan è nato a Milano il 4 maggio 1964 (C.F. TRV DRA 64E 04F 205I) ed ivi residente, in viale Luigi Majno n. 45. Avvocato e fondatore e managing partner dello Studio Legale Trevisan & Associati. Trevisan & Associati è uno studio legale specializzato in diritto societario e commerciale, bancario e degli intermediari finanziari e rappresenta un’importante realtà nel panorama italiano degli studi legali. Lo Studio Trevisan & Associati è leader in Italia nell’ambito della consulenza in materia di Proxy Voting, è uno dei leader in tema di Corporate Governance in relazione a società quotate e non, avendo altresì una vasta esperienza nell’assistenza legale ad Investitori, Intermediari, Banche, Società di Leasing e Assicurazioni, nonché alla piccola media impresa, nonché attività M&A e non da ultimo anche nell’ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale e/o finanziaria.