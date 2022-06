Fissato il prezzo di offerta delle azioni di Industrie De Nora S.p.A. a euro 13,50 per azione. Inizio delle negoziazioni su Euronext Milan previsto il 30 giugno 2022

Industrie De Nora S.p.A. (nella foto, il presidente Federico De Nora) rende noto che il prezzo, nell’ambito dell’offerta di n. 40.337.034 azioni a servizio della quotazione su Euronext Milan Italia (l’“Offerta”), è pari a Euro 13,50 per azione (il “Prezzo di Offerta”), compresa l’Opzione di Over-allotment. Sulla base del Prezzo di Offerta, la capitalizzazione della Società all’inizio delle negoziazioni sarà pari a Euro 2.723 milioni.

L’Offerta è stata sottoscritta circa 3,5 volte al Prezzo di Offerta con una forte domanda da parte di investitori istituzionali a livello globale.

L’Offerta comprende n. 35.075.682 azioni ordinarie (complessivamente pari a circa il 17,4% del capitale sociale), di cui n. 14.814.814 azioni offerte dalla Società e n. 20.260.868 azioni offerte da Federico De Nora S.p.A., Asset Company 10 S.r.l. e Norfin S.p.A. (gli “Azionisti Venditori“). Inoltre, gli Azionisti Venditori hanno concesso ai Collocatori un’opzione di acquisto di 5.261.352 ulteriori azioni o fino al 15,0% delle azioni offerte al Prezzo di Offerta (l'”Opzione di Over-allotment“). Se l’Opzione di Over-allotment sarà interamente esercitata, il flottante delle azioni della Società sarà pari a circa il 20,0% del capitale sociale della Società.

Il ricavato complessivo derivante dall’Offerta ammonterà a circa Euro 474 milioni, di cui Euro 200 milioni spettanti alla Società ed Euro 274 milioni spettanti agli Azionisti Venditori. In caso di integrale esercizio dell’Opzione di Over-allotment, il ricavato complessivo sarà pari a Euro 545 milioni.

Il primo giorno di negoziazione su Euronext Milan e la data di consegna e pagamento delle azioni sono previsti per il 30 giugno 2022 e non per il 29 giugno 2022 come precedentemente indicato al par. 5.1.8, Sezione 2 del Prospetto.