Poste Italiane promuove un’OPA volontaria totalitaria su azioni e warrant di Sourcesense S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco), riunitosi sotto la presidenza di Maria Bianca Farina, ha approvato la promozione, di concerto con alcuni azionisti di Sourcesense S.p.A. (“Sourcesense”), società con azioni scambiate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan (“EGM”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di un’offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa sulla totalità delle azioni ordinarie di Sourcesense e sulla totalità dei warrant denominati “Warrant Sourcesense 2021-2024” (l’“Operazione”), come da comunicazione diffusa ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 (TUF), n. 58 e dell’articolo 37 del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati (“Comunicazione 102”).

Sourcesense, società quotata dall’agosto 2020, è una PMI innovativa che opera nel settore IT in Italia e in Gran Bretagna con elevata expertise nello sviluppo di soluzioni cloud-native, basate su tecnologia open source. Nel 2021 la Società ha realizzato ricavi pari ad € 22,6 mln (+31% rispetto al 2020) ed un EBITDA pari ad € 3,0 mln (+44% rispetto al 2020) con un margine del 13%.

L’Operazione prevede un corrispettivo offerto per ciascuna azione pari a € 4,20 (corrispondente ad un premio del 24,0% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese) e un corrispettivo offerto per ciascun warrant pari a € 0,78 (corrispondente ad un premio del 75,4% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese). Il corrispettivo offerto per ciascun warrant corrisponde al valore intrinseco dei warrant calcolato sulla base del corrispettivo offerto per ciascuna azione.

A seguito del completamento dell’Operazione, finalizzata al delisting delle azioni e dei warrant, è previsto che Poste Italiane detenga una partecipazione di controllo in Sourcesense pari al 70%, e che gli azionisti di controllo attuali di Sourcesense (che agiscono di concerto con Poste Italiane nel lancio delle offerte) mantengano una partecipazione di minoranza del 30%.

L’Operazione consentirà a Poste Italiane, in coerenza con gli obiettivi del piano industriale 2024 Sustain & Innovate, di rafforzare le proprie capacità di sviluppo interno di applicativi basati su tecnologia cloud e open source, incrementando significativamente il livello di internalizzazione delle attività ed evolvendo verso un modello di “fabbrica di prodotto”, limitando l’utilizzo di personale esterno ad attività di supporto specialistico di tecnologia e attività non core.

Grazie alla sua capacità di fare leva sulle tendenze di mercato, Poste Italiane è diventato il più grande utente italiano di servizi cloud e motore di digitalizzazione del paese, collegando fisicamente e digitalmente clienti, cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Poste Italiane si avvarrà del contributo di Sourcesense nello sviluppo di soluzioni cloud native di nuova generazione a supporto dell’innovazione del business nel canale della Pubblica Amministrazione, ed in particolare della Sanità, facendo leva anche sulle iniziative previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il perfezionamento dell’Operazione è previsto entro la fine del 2022 ed è subordinato al

verificarsi di determinate condizioni, dettagliate nella Comunicazione 102.