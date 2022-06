Fincantieri, informativa sull’acquisto di azioni proprie e conclusione del relativo programma

FINCANTIERI S.p.A. (nella foto, l’a. d. Pierroberto Folgiero) informa di aver acquistato sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo compreso tra il 15 giugno 2022 e il 23 giugno 2022, n. 2.000.000 azioni proprie, pari a circa lo 0,12% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato per il volume di Euro 0,5683 per azione, al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo di Euro 1.136.633,63. È stato così completato il programma di acquisto di azioni proprie (il “Programma”) disposto in esecuzione e nel rispetto della delibera dell’Assemblea degli Azionisti della Società del 16 maggio 2022, il cui avvio è stato comunicato il 14 giugno 2022.

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato dell’esecuzione degli acquisti (Exane S.A.), si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie Fincantieri effettuate nel periodo sopra indicato dal medesimo intermediario sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., su base giornaliera, in forma aggregata:

Data Numero azioni acquistate Prezzo medio ponderato (Euro) Controvalore (Euro) 15/06/2022 285.000 0,5430 154.764,56 16/06/2022 300.000 0,5462 163.872,11 17/06/2022 300.000 0,5637 169.122,85 20/06/2022 330.000 0,5702 188.150,00 21/06/2022 340.000 0,5850 198.891,91 22/06/2022 365.000 0,5903 215.453,37 23/06/2022 80.000 0,5797 46.378,83 Totale 2.000.000 0,5683 1.136.633,63

In allegato al presente comunicato si riporta inoltre il dettaglio su base giornaliera delle operazioni effettuate.

Dall’inizio del Programma Fincantieri ha acquistato n. 2.000.000 azioni proprie (pari a circa 0,12% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di Euro 1.136.633,63. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, alla data odierna Fincantieri detiene complessivamente n. 5.012.414 azioni proprie, pari a circa lo 0,29% del capitale sociale.