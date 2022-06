TraWell Co rinnova l’accordo per la fornitura dei propri servizi presso l’aeroporto di Roma Fiumicino fino a ottobre 2025

TraWell Co S.p.A., azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, rintracciamento e deposito bagagli, rende noto di avere rinnovato l’accordo per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, Terminal 3 (Italia). In virtù di tale accordo TraWell Co prosegue senza soluzione di continuità ad operare a Roma Fiumicino per ulteriori 3 anni, fino a ottobre 2025. L’aeroporto di Roma Fiumicino è il primo più importante scalo italiano, il 9° in Europa. Nell’anno 2019 l’aeroporto di Roma Fiumicino ha gestito un traffico di oltre 43,5 milioni di passeggeri, di cui 32,3 su voli internazionali. La società di gestione Aeroporti di Roma riceve da cinque anni consecutivi il prestigioso premio BEST AIRPORT IN EUROPE (aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno), assegnato dall’Ente Sovranazionale ACI (Airports Council International) per gli anni: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Siamo molto soddisfatti di poter continuare la nostra collaborazione con l’aeroporto di Roma Fiumicino. – dichiara Rudolph Gentile, nella foto, Presidente del gruppo TraWell Co – Dopo i rinnovi con l’aeroporto di Miami per 7 anni e la nuova concessione con l’aeroporto di Praga di 7 anni, questo nuovo accordo darà un contributo fondamentale al Gruppo per ritornare rapidamente ai risultati pre-covid”.