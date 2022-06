SACE si apre alle imprese per progettare insieme le migliori soluzioni assicurativo-finanziarie 

Undici imprese, piccole e Mid-cap provenienti da tutto il territorio nazionale e attive in diversi settori del Made in Italy, sono state le protagoniste del primo Workshop di Co-design organizzato al Magna Pars di Milano da SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno al tessuto imprenditoriale nazionale, tra le prime società a controllo pubblico ad adottare questa iniziativa innovativa che mette al centro il cliente.

L’incontro ha dato il via al primo progetto di Co-design che, nei prossimi mesi, vedrà SACE impegnata al fianco delle imprese con l’ambizioso obiettivo di sviluppare insieme le soluzioni più efficaci per sostenere le loro attività e progetti di crescita, in un percorso di confronto e ascolto reciproco e partendo dalle competenze e strumenti che SACE è già oggi in grado di offrire.

Negli ultimi anni, infatti, SACE ha attraversato una profonda evoluzione che l’ha portata a sviluppare non solo strumenti a sostegno dell’export, ma anche a supporto degli investimenti sul mercato domestico e garanzie per i progetti green contribuendo all’attuazione del Green New Deal italiano.

Le aziende coinvolte nel progetto sono state identificate come campione rappresentativo dei clienti attuali e potenziali di SACE: piccole e medie imprese, con una elevata propensione all’innovazione tecnologica, una crescente attenzione ai temi della sostenibilità e una forte vocazione internazionale; imprese leader nel proprio settore ed eccellenze riconosciute del Made in Italy, in grado di rappresentare le istanze e le esigenze del tessuto imprenditoriale italiano in un contesto complesso come l’attuale, segnato da due anni di shock pandemico e dalle conseguenze della guerra russo-ucraina.

“Noi di SACE crediamo fortemente nel confronto e nell’ascolto delle imprese con cui lavoriamo, un approccio che diventa fondamentale in un contesto straordinariamente complesso come l’attuale – ha dichiarato Antonio Frezza, nella foto, Chief Marketing & Innovation Officer di SACE – Il progetto di Co-design che inizia oggi va senz’altro in questa direzione, con un’attenzione particolare alle PMI alle quali vogliamo dedicare un’offerta di prodotti e servizi su misura, una vera e propria ‘cassetta degli attrezzi’ a supporto della loro operatività e crescita in sicurezza.”

Il progetto Co-design si inserisce nella strategia commerciale di SACE che si basa sulla centralità del cliente e si sviluppa lungo cinque assi portanti: la digitalizzazione, con il miglioramento continuo dell’offerta e dell’esperienza online dedicata alle imprese; la rete commerciale, che si arricchisce sempre più di figure in grado di garantire vicinanza e competenze alle aziende; le filiere del Made in Italy come fulcro del sistema imprenditoriale italiano; l’Education grazie ad un programma di formazione e sviluppo di competenze per le imprese; i business matching, un supporto concreto per facilitare l’incontro tra PMI italiane e primari buyer esteri.