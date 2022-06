“Netcomm Focus Digital Payment”: il pagamento digitale come facilitatore di incontro tra merchant e acquirenti

Si terrà mercoledì 13 luglio 2022, dalle ore 9:30 alle ore 17:00, presso il Palazzo delle Stelline (Corso Magenta 61, Milano) “Netcomm Focus Digital Payment”, l’appuntamento del ciclo di convegni “Netcomm Focus” incentrato sul pagamento digitale. L’evento è volto ad approfondire le tecnologie, i comportamenti di consumo, i nuovi servizi e il contesto regolamentare che stanno generando innovazioni dirompenti nel digital payment, rendendolo un elemento centrale nelle strategie digitali delle imprese.

Tramite la presentazione di dati di mercato, contributo di esperti e testimonianza delle aziende, i partecipanti potranno riflettere e dibattere sul pagamento inteso come facilitatore sia dell’incontro tra domanda e offerta, sia della relazione tra merchant e operatori di pagamento.

L’evento costituirà anche un’occasione per poter conoscere e incontrare di persona gli operatori del settore pagamenti, gli imprenditori e i manager dell’e-commerce, nonché alcuni rappresentanti delle realtà più autorevoli nell’ambito del digital payment.

In occasione dell’evento verrà inoltre presentata la ricerca inedita di Netcomm, in collaborazione con EY, sul mercato dei pagamenti nei principali segmenti di mercato.

L’agenda dell’evento, in continuo aggiornamento, è consultabile a questo link.