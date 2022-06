EssilorLuxottica annuncia un programma di acquisto di azioni proprie

EssilorLuxottica (nella foto, l’a. d. Francesco Milleri) annuncia il lancio di un programma di acquisto di azioni proprie che riflette la fiducia della Società nella sua capacità di creare valore e nelle sue prospettive di lungo periodo.

Per attuare il programma di acquisto, la Società ha dato mandato a un intermediario specializzato per l’acquisto di un massimo di 2,500,000 azioni EssilorLuxottica, da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, nel periodo che terminerà alla data ultima del 31 agosto 2022 compreso.

Le azioni così acquisite sono destinate ad essere assegnate o trasferite ai dipendenti e ai dirigenti di EssilorLuxottica e di società controllate, in particolare nel contesto di piani di compartecipazione agli utili, bonus e premi di performance basati su azioni, piani di stock option e di azionariato diffuso dei dipendenti.

EssilorLuxottica lancia questo programma di acquisto di azioni proprie in conformità alla quattordicesima risoluzione deliberata dall’Assemblea Generale degli azionisti del 25 maggio 2022, durante la quale è stato concesso alla Società il diritto di acquistare azioni proprie nei 18 mesi successivi all’Assemblea Generale degli azionisti, per un importo rappresentativo fino al 10% del capitale sociale e per un prezzo unitario non superiore a Euro 200.