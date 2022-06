Il Prosciutto Toscano DOP sbarca a New York

Il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP vola a New York: l’occasione è rappresentata dal Summer Fancy Food Show, il più importante e partecipato evento b2b dedicato al mondo delle specialità alimentari e del beverage in programma negli Stati Uniti. Sono infatti 2.400 gli espositori, in rappresentanza di 50 Paesi, attesi nella Grande Mela da oggi al 14 giugno. Nel 2019, anno dell’ultima edizione, la fiera aveva richiamato oltre 34.000 visitatori professionali, tra buyer, grossisti, importatori, retailer, F&B manager, distributori e broker.La missione business del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP è organizzata nell’ambito del progetto “Cut & Share”: una campagna triennale di informazione e valorizzazione incentrata su due prodotti simbolo dell’eccellenza alimentare della Toscana, le DOP Prosciutto Toscano e Pecorino Toscano, che ha come Paesi target gli Stati Uniti e il Canada. Il progetto è co-finanziato dalla Comunità Europea. Al Summer Fancy Food Show di New York, i Consorzi di Tutela di Prosciutto Toscano DOP e Pecorino Toscano DOP occuperanno gli stand 2400-2402 all’interno del Padiglione Italia.

A commentare la presenza del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP al Summer Fancy Food Show di New York è il direttore Emore Magni: «Gli Stati Uniti, dove il nostro marchio è registrato già dal 2013, rappresentano oggi il principale Paese extra UE di destinazione del Prosciutto Toscano DOP. Sulla base dei dati a disposizione del Consorzio, possiamo affermare che il giro d’affari del Prosciutto Toscano DOP negli Usa è pari al 15% del fatturato export del comparto. Dopo un 2020 complicato a causa della pandemia da Covid-19, lo scorso anno le esportazioni verso gli Stati Uniti sono cresciute del 30%. Essere a New York ha quindi una valenza particolare per il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP: New York è la principale porta di accesso per conquistare il mercato della East Coast. E il Summer Fancy Food Show è una manifestazione b2b di alto profilo, ideale per fare cultura di prodotto e per le attività di business networking».